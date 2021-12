L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - MNLX

Exploration Midland inc. (« Midland ») est heureuse d'annoncer la clôture d'un placement privé sans l'intermédiaire d'un courtier par l'émission de 2 228 875 actions ordinaires accréditives (les « actions accréditives ») à un prix de 0,80 $ chacune...

Reprise des négociations pour : Société : MINILUXE Holding Corp. (Formerly RISE CAPITAL CORP) Symbole à la Bourse de croissance TSX : MNLX (Formerly RSE.P) Reprise (HE) : 9 h 30 12/8/2021 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter)...