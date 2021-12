Nourriture dans les CHSLD - Le gouvernement doit remédier à la situation immédiatement, demande le Parti Québécois





QUÉBEC, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La députée de Duplessis et porte-parole du Parti Québécois pour les aînés, Lorraine Richard, rappelle que les soins aux aînés doivent être une priorité du gouvernement et qu'en ce sens, il a le devoir d'assurer qu'on serve aux personnes âgées en hébergement des repas de qualité. Pour faire bouger les choses, le Parti Québécois a déposé, aujourd'hui, une motion qui, à la grande satisfaction de la députée, a été adoptée à l'unanimité.

EN BREF

La motion adoptée à l'unanimité insiste sur quatre points :

Les aînés, qui sont les bâtisseurs du Québec, ont droit à un traitement digne;

Certains CHSLD servent aux aînés de la nourriture de piètre qualité;

Le gouvernement doit rendre des comptes quant à l'amélioration de la qualité des repas et aux investissements consentis;

Le gouvernement et les institutions doivent agir pour remédier à la situation et améliorer la qualité de la nourriture dans les CHSLD.

Lorraine Richard, à l'instar de la vaste majorité de la population, ne cache pas son indignation. « La nourriture qu'on sert aux résidents, c'est la base des services qu'on doit offrir en hébergement. Pourquoi, alors, bien qu'on ait identifié le problème il y a des années déjà, la question revient dans l'actualité? De toute évidence, dans certains établissements, la qualité n'est toujours pas au rendez-vous, les repas ne sont pas plus appétissants qu'ils l'étaient il y a 5 ans. Pensez-y : on va jusqu'à servir aux aînés du réchauffé réchauffé. C'est tout simplement inacceptable! », a-t-elle dénoncé.

Or, par l'adoption unanime de la motion déposée par le chef parlementaire du Parti Québécois, Joël Arseneau, le gouvernement s'est engagé à améliorer les choses rapidement. « Aujourd'hui, l'ensemble des parlementaires, et la CAQ au premier chef, se sont prononcés pour une nourriture de meilleure qualité en CHSLD. Et il n'y a pas une minute à perdre; on attend des résultats concrets au cours des prochaines semaines », a insisté la députée de Duplessis.

Lorraine Richard est catégorique : les aînés ont droit à un traitement autrement plus digne, et c'est le devoir des élus de le garantir car, souvent, personne n'ose se plaindre. « Je demande encore une fois au gouvernement de nommer un protecteur des aînés, pour leur donner, ainsi qu'à leurs proches, une ressource vers qui se tourner et à qui se confier quand ce genre de situation arrive. Dans l'intérêt des aînés et pour leur bien, l'État doit créer cette instance indépendante qui s'assurera du respect et de la promotion de leurs droits », a-t-elle conclu.

