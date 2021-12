Invitation aux médias - Dépôt du projet de loi modifiant diverses dispositions en matière de sécurité publique et édictant la Loi visant à aider à retrouver des personnes disparues





QUÉBEC, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale,

Mme Geneviève Guilbault, convie les représentants des médias à une annonce concernant le dépôt du projet de loi cité en objet.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Le 8 décembre 2021



Heure : 11 h 30 (après la période des questions, sous réserve que l'Assemblée nationale accepte de se saisir du projet de loi)



Lieu : Édifice Pamphile-Le May

Salle Evelyn-Dumas (B1.130)

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

**Cet événement ne s'adresse qu'aux journalistes de la Tribune de la presse.

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19, ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Notez que le passeport vaccinal est obligatoire, tout comme le port du masque ou du couvre-visage.

