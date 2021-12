SoftServe reconnue en tant que concurrent de premier plan par Everest Group dans le domaine de l'analytique en soins de santé





SoftServe, société de conseil et autorité de premier plan en matière numérique, a été reconnue par Everest Group en tant que concurrent de premier plan (« Major Contender ») dans le domaine de services d'analytique en soins de santé, dans le cadre de l'évaluation PEAK Matrix® 2022 d'Everest Group relative à l'analytique en soins de santé. Cette reconnaissance marque la première année d'apparition de SoftServe dans l'évaluation annuelle d'Everest Group relative au marché des services d'analytique en soins de santé.

« Notre classement en tant que concurrent de premier plan dans le domaine de l'analytique en soins de santé constitue une validation de notre solide expertise du domaine des soins de santé et des technologies, ainsi que de notre capacité à accélérer les résultats commerciaux dans le secteur univers des soins de santé », a déclaré Adam Gabrault, vice-président exécutif Soins de santé et Sciences de la vie chez SoftServe. « Nous sommes reconnaissants envers nos clients pour leur partenariat, et nous continuerons d'honorer notre engagement sans faille consistant à délivrer de la valeur pour nos clients en soins de santé, en tant que conseiller partenaire technologique de confiance, qui leur permet de maintenir leurs décisions fondées sur les données en phase avec l'évolution des exigences de l'écosystème des soins de santé. »

L'évaluation PEAK Matrix 2022 relative à l'analytique en soins de santé se penche sur les tendances du marché des services d'analytique en soins de santé, et fournit une évaluation comparative portant sur 25 prestataires de services et fournisseurs technologiques, sur la base de facteurs tels que la vision, les capacités et la fonctionnalité, la disponibilité des talents, l'impact et la réussite sur le marché, ainsi que les coûts. Cette évaluation repose sur le processus annuel de demande d'informations d'Everest Group pour l'année civile 2021, et implique des interactions avec d'importants prestataires de services, des vérifications des références des clients, ainsi qu'une analyse continue du marché des services d'analytique en soins de santé.

SoftServe a été classée concurrent de premier plan grâce à ses solides capacités d'exécution sur la chaîne de valeur de l'analytique, ainsi que pour son juste équilibre de plateformes couvrant l'ensemble de l'univers de l'analytique, de la gestion des données jusqu'à l'analytique avancée. Everest Group mentionne également les investissements de SoftServe dans le renforcement de l'expertise professionnelle par le biais de SoftServe University, des certifications professionnelles et d'un centre d'excellence dédié. Le rapport souligne par ailleurs la reconnaissance par les clients de l'excellence de délivrance de SoftServe, ainsi que la qualité de ses talents, en tant que points forts majeurs.

« L'analytique est devenue un thème récurrent pour les entreprises du secteur des soins de santé, qui s'orientent vers des soins fondés sur la valeur, une meilleure expérience pour les parties prenantes et une amélioration de la qualité des soins. Les entreprises y recourent aujourd'hui pour atteindre de meilleurs résultats financiers et thérapeutiques, ainsi que pour l'efficience opérationnelle », a déclaré Chunky Satija, directeur de la pratique chez Everest Group. « Forte de ses investissements dans la création de plateformes et d'accélérateurs, tels que la plateforme Human360º et Patient Leakage Analytics, SoftServe est idéalement positionnée pour soutenir les entreprises dans leur aventure analytique. Sa gamme d'offres fondées sur la PI, ainsi que ses solides capacités d'exécution et la qualité de ses talents, lui ont permis de se positionner en tant que concurrent de premier plan dans le cadre de l'évaluation PEAK Matrix® 2022 d'Everest Group relative à l'analytique en soins de santé. »

Consultez ici un extrait de l'évaluation PEAK Matrix® 2022 d'Everest Group relative à l'analytique en soins de santé. Pour en savoir plus sur les offres thérapeutiques de SoftServe, rendez-vous sur sa page consacrée aux Soins de santé et Sciences de la vie.

