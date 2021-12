La solution « Smart Device Connect (SDC) de Mavenir étend les capacités de sous-système multimédia IP (IP multimedia subsystem, IMS) de T-Mobile pour inclure désormais leur service de connexion aux « montres intelligentes (smartwatch) »





Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau assurant l'avenir des réseaux grâce à des logiciels natifs du cloud, qui s'exécutent sur n'importe quel cloud et transforment la façon dont le monde se connecte, a annoncé aujourd'hui que T-Mobile était devenu le premier opérateur en République tchèque à permettre aux clients qui détiennent certaines « smartwatches », de se connecter à leur numéro de mobile existant.

Le service de connexion aux smartwatchs de T-Mobile utilise la solution SDC de Mavenir, intégrée comme une extension de ses capacités IMS. La solution SDC de Mavenir, qui inclut la fonctionnalité du progiciel d'autorisation (Entitlement Server, ES) certifié, propose une gestion des droits flexible et traite les droits d'appareil pour les appareils mobiles. Cela permet aux clients d'échanger des messages et de passer ou de recevoir des appels vocaux directement sur leur smartwatch sans que celles-ci soient attachées à leur appareil principal. La mise en service de cette fonctionnalité a eu lieu en juin 2021.

La solution SDC de Mavenir gère l'authentification, la fourniture de services et la connexion de la montre intelligente au numéro du mobile du client, lui permettant ainsi de fonctionner indépendamment de l'appareil principal. Mavenir prend en charge plusieurs marques d'appareils intelligents, ce qui en fait un produit unique permettant de fournir des services vers « un seul numéro ». Les services de connexion par montre connectee de T-Mobile prend en charge les communications 4G (Voice over LTE, VoLTE) et VoIP mobile (Voice over (EPC-integrated) Wi-Fi, VoWi-Fi). En République tchèque, l'IMS de T-Mobile, VoLTE et VoWi-Fi sont tous basés sur les solutions IMS natives du cloud de Mavenir.

« La solution SDC est le complément parfait des appareils portables, » a déclaré Brandon Larson, vice-président principal et directeur général de l'unité commerciale Multimédia de Mavenir. « Nous nous réjouissons de la vitesse de capacité de déploiement d'une telle capacité IMS atteinte par Mavenir. C'est une valeur vraiment concrète pour T-Mobile et ses clients detenteurs d'un(e) smartphone/smartwatch en République tchèque. »

« Nous sommes fiers que T-Mobile soit le premier opérateur en République tchèque à lancer un service de connexion qui permette d'utiliser pleinement ce qui est largement considéré comme la smartwatch la plus avancée au niveau technologique, même hors de portée d'un smartphone couplé, » a déclaré Michal Podlucký, directeur du segment résidentiel chez T-Mobile République tchèque.

L'utilisation du service avec T-Mobile est d'une très grande convivialité. Les clients peuvent facilement coupler leur montre et activer le service directement à partir de l'application de la montre sur leur smartphone et utiliser les deux appareils à la fois, ou complétement indépendamment l'un de l'autre. Les clients qui activeront le service dans l'année qui suivra le lancement officiel se verront offrir les trois premiers mois de service. T-Mobile a également préparé une offre tarifaire sur les montres pour tous les clients T-Mobile qui activent ou prolongent leur contrat actuel.

