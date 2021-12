Les offres de services OTT pour les plateformes de streaming, de GlobalLogic s'avèrent réduire considérablement les délais de mise sur le marché





GlobalLogic Inc., une société du Hitachi Group, et chef de file en ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'accélérateurs de technologie permettant des réductions significatives des délais de mise sur le marché des applications Over-The-Top (OTT) personnalisées, pouvant aller jusqu'à 30 à 50 %. Un tel résultat est le fruit du développement d'accélérateurs de solutions avancés, permettant la mise au point et les tests d'applications sur toutes les plateformes OTT générales majeures. GlobalLogic fournit cette capacité grâce à une équipe de génie logiciel, dotée de compétences d'experts en matière de chaîne de valeur OTT de bout en bout, avec à son actif le développement de plus de 200 applications complexes au cours des dix dernières années, dans le cadre de multiples déploiements de services OTT à l'échelle mondiale.

Accélérateurs numériques OTT

L'espace des applications de streaming est devenu immense et complexe. Les consommateurs exigent des expériences de visualisation immersives de haute qualité, auprès de tous les fournisseurs et sur tous les types d'appareils. Afin de répondre à cette demande tout en augmentant la fidélisation des consommateurs, les fournisseurs de services OTT doivent développer des expériences en applications natives extrêmement efficaces et sur de multiples plateformes, notamment dans des environnements allant du salon (télévision intelligente, appareil de streaming) au mobile, en passant par le web et le jeu vidéo. Les applications de streaming doivent être extrêmement fiables et résilientes afin d'assurer un contenu disponible 24 jours sur 24, 7 jours sur 7. Et les systèmes doivent être robustes pour permettre aux fournisseurs de monétiser le service. Les déploiements mondiaux ajoutent une complexité supplémentaire à l'ensemble du processus de développement.

Au cours des dix dernières années, GlobalLogic a fourni des services de développement d'applications de plateformes OTT, personnalisés, à plus de 20 clients de plateformes de streaming, ce qui a donné lieu d'une part à la création de plusieurs cadres de meilleure pratique, d'autre part aux accélérateurs permettant de développer des services OTT plus rapidement. Deux de ces accélérateurs, l'Accélérateur de développement de canal OTT, et TestLab, de GlobalLogic, permettent aux clients de GlobalLogic, dont les sociétés de médias, de créer des expériences exceptionnellement fiables et immersives pour les consommateurs.

Les accélérateurs sont indépendants des plateformes, compatibles avec les services de streaming grand public les plus couramment utilisés, ainsi qu'avec les consoles de jeu indépendantes du type d'appareil, les boîtiers décodeurs, les smartphones, les ordinateurs de bureau, et les tablettes. Ils prennent également en charge la gestion de multiples appareils à partir d'une seule interface.

Accélérateur de développement de canal OTT : Une plateforme multimédia personnalisable permettant de créer un canal ou une application OTT entièrement fonctionnels et complètement marqués, de l'idée jusqu'au lancement en seulement deux mois et demi.1

Fonctionnalités et avantages clés :

Un code source commun pour des applications natives sur des plateformes similaires

Prise en charge de tous les modèles VOD (AVOD, SVOD, TVOD)

Fonctionnalités UI/UX personnalisables avancées telles que des écrans illimités ou une vidéo de fond

Des options de monétisation versatiles du type achats intégrés dans l'application, facturation d'abonnement, ou services basés sur des annonces

Code source détenu par le client avec des modèles de fidélisation GlobalLogic flexibles

Accélérateur TestLab OTT : Une infrastructure unifiée qui programme des tests d'assurance qualité, automatisés sur tous les appareils OTT. Les clients peuvent tester leurs propres appareils, ou utiliser les appareils et les laboratoires de GlobalLogic. Ceci est optimisé par des cas de test automatisés personnalisés pour toutes les plateformes et tous les cas d'utilisation majeurs.

Fonctionnalités et avantages clés :

Permet d'effectuer des tests dès le démarrage du projet de développement de canal

Alimente rapidement des pipelines d'intégration continue/livraison continue (IC/LC)

Met en place et visualise aisément les IPC avec des capacités d'ajustement facile des applications, en fonction des résultats

Élimine la nécessité d'acheter un équipement en double pour chaque appareil

Plus de 3000 appareils de test couvrant toutes les principales plateformes, tous les principaux fournisseurs, et tous les cas d'utilisation

« Le paysage des applications OTT est devenu de plus en plus vaste et complexe au cours des dernières années, et nos clients cherchent des partenaires qui faciliteront leur parcours », a déclaré Arun Mukunda, VP et directeur mondial, Médias et Divertissement, chez GlobalLogic. « Ayant livré des centaines d'applications OTT complexes, GlobalLogic a tous les atouts pour aider ses clients à créer et lancer rapidement des services de streaming de haute qualité à l'échelle mondiale, à un rythme jamais atteint jusque là. »

À propos de GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) est un chef de file de l'ingénierie numérique. Nous aidons les marques à concevoir et à créer des produits, des plateformes et des expériences numériques innovants pour le monde moderne. En intégrant conception stratégique, ingénierie complexe et savoir-faire en matière de données, nous aidons nos clients à imaginer ce qui est possible et à accélérer leur transition vers les activités numériques de demain. Depuis son siège social situé dans la Silicon Valley, GlobalLogic exploite des studios de conception et des centres d'ingénierie dans le monde entier, faisant ainsi bénéficier de sa vaste expérience ses clients des secteurs suivants : automobile, communications, services financiers, soins de santé et sciences de la vie, fabrication, médias et divertissement, semi-conducteurs et technologies. GlobalLogic est une société du groupe Hitachi opérant sous le nom de Hitachi, Ltd. (TSE : 6501), qui contribue à une société durable offrant une meilleure qualité de vie en stimulant l'innovation par le biais des données et de la technologie en tant qu'Entreprise d'innovation sociale.

GlobalLogic est une marque commerciale de GlobalLogic. Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits ou services sont des marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs.

1 Délai approximatif basé sur le développement et le lancement d'une application standard. Les applications plus complexes peuvent nécessiter plus de temps.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 15:00 et diffusé par :