BAI annonce les lauréats des prix Global Innovation Awards 2021

BAI a annoncé aujourd'hui les lauréats 2021 des BAI Global Innovation Awards, le plus prestigieux programme de récompenses, du secteur, qui révèle les solutions les plus innovantes au monde dans le domaine des services financiers.

Les lauréats de cette année ont été choisis par le Cercle de l'innovation, un panel de jurés et conseillers de renom, issus du monde entier, qui oeuvrent au premier plan de l'innovation. Aux côtés de BAI, ils ont identifié les finalistes des récompenses à partir d'une liste impressionnante de candidatures, puis ont désigné les lauréats et les mentions d'honneur.

Chaque année, BAI ajuste les catégories de récompenses afin de rester en phase avec la nature dynamique du secteur. Une nouvelle catégorie pour 2021, Innovation en matière de transformation numérique, a suscité le plus grand nombre de candidatures, ce qui illustre combien les leaders en services financiers placent l'accent sur les technologies numériques et l'amélioration de l'expérience client.

« L'engagement pour l'innovation dans le secteur des services financiers a de nouveau augmenté cette année, avec un accent encore plus nettement placé sur le client », a déclaré Debbie Bianucci, présidente-directrice générale de BAI, et jurée du Cercle de l'innovation. « En plus de développer stratégiquement une culture de l'innovation, les organisations à l'innovation la plus remarquable partent d'une approche allant de l'extérieur vers l'intérieur. Cette focalisation sur le client constitue le fondement de toute planification et exécution, et semble compter parmi les plus puissants facteurs de résultats et d'impact pour les initiatives d'innovation. »

Les lauréats des prix Innovation Awards 2021 de BAI sont :

Innovation en matière de produits ou services pour les consommateurs

Commonwealth Bank of Australia, Australie : Outil CommBank de recherche d'avantages

Innovation en matière de transformation numérique

Deutsche Bank, Allemagne : Initiative de services financiers intégrés du programme API de Deutsche Bank

Innovation en matière de capital humain

Payactiv, États-Unis : Expériences des employés, en matière de moyens de subsistance

Innovation en matière d'amélioration des processus internes

PKO Bank Polski, Pologne : La voie vers les services bancaires dématérialisés rendus possibles par la technologie Blockchain

Innovation en matière de produits et services pour les petites entreprises

Santander Bank, N.A., États-Unis : Santander Treasury Fusion for Where You Do Business





Mentions d'honneur 2021 :

Innovation en matière de conformité et gestion du risque

Hummingbird, États-Unis : Plateforme Hummingbird

Innovation en matière d'impact sociétal

Wintrust Financial Corporation, États-Unis : Centres de ressources Wintrust PPP

Félicitations à tous les lauréats des Global Innovation Awards 2021 de BAI. Pour en savoir plus sur les finalistes et les lauréats de cette année, consultez le site : https://www.bai.org/globalinnovations/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

