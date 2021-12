Sequans fournit la première plateforme IoT cellulaire certifiée Critères Communs EAL5+ de l'industrie





- Monarch 2 est désormais la première puce LTE-M/NB-IoT à passer le test des Critères Communs pour obtenir le plus haut niveau de certification de sécurité CC EAL5+

- Une solution iSIM complète et éprouvée, basée sur le système d'exploitation SIM de Kigen et le provisionnement à distance des cartes SIM, est désormais disponible

- Fonctionne désormais avec les principaux opérateurs mondiaux aux États-Unis et en Europe

- Kits d'évaluation disponibles dès aujourd'hui

PARIS, 7 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Sequans Communications S.A. (NYSE : SQNS), fournisseur leader de solutions de connectivité IoT cellulaire, a annoncé que la première SIM intégrée (iUICC) de l'industrie conforme à la GSMA est désormais certifiée Critères Communs et disponible sur sa puce LTE-M/NB-IoT de deuxième génération, Monarch 2.

La carte SIM intégrée, dans laquelle la carte SIM est directement intégrée à la puce, est pratiquement inviolable, ce qui constitue un avantage considérable en matière de sécurité pour les applications IoT dans les secteurs des services publics, de la santé, de la banque ou du commerce de détail, où la sécurité est primordiale. La disponibilité de Monarch 2 avec SIM intégrée représente une capacité très attendue et importante dans le domaine de l'IoT, et qui devrait avoir un impact profond sur la mise en oeuvre de l'IoT à grande échelle. Au-delà de l'iUICC, Monarch 2 permet un chiffrement et un cryptage des données hautement sécurisés grâce à l'enclave sécurisée désormais certifiée (à l'aide de la norme « GSMA IoT Safe » ou d'autres solutions). Monarch 2 avec SIM intégré offre également des avantages significatifs en termes de réduction de la consommation d'énergie, de la taille et du coût.

Sequans a collaboré avec Tiempo Secure, l'un des principaux fournisseurs d'IP de sécurité pour les sociétés de conception de semi-conducteurs, et Kigen, un fournisseur mondial du système d'exploitation SIM avec provisionnement à distance de la carte SIM, pour mettre sur le marché la solution iSIM complète sur sa puce. Sequans a collaboré avec Tiempo qui s'est chargé du travail de certification avec le CEA-LETI, où la cote de sécurité Critères Communs CC EAL5+ de Monarch 2 a été testée et prouvée. Sequans et Kigen ont démontré les capacités iSIM de Monarch 2 en utilisant le système d'exploitation SIM avancé de Kigen avec des clients et des opérateurs clés. Monarch 2 de Sequans avec carte SIM intégrée est aujourd'hui échantillonné par des clients sélectionnés sur des réseaux d'opérateurs de niveau 1 aux États-Unis et en Europe.

« Nous avons atteint une étape majeure avec cette nouvelle et puissante capacité iSIM dans Monarch 2 qui fait passer la vision de l'IoT massif d'une possibilité excitante à une réalité actuelle » a déclaré Georges Karam, PDG de Sequans. « Nous sommes reconnaissants à Kigen et à Tiempo pour leurs contributions qui nous ont aidés à fournir à nos clients IoT une solution iSIM dont ils peuvent tirer d'énormes avantages en matière de rationalisation de la logistique, de la fabrication et de l'approvisionnement, et qui est vraiment à l'épreuve du temps. Tous ceux qui sont engagés dans la certification Critères Communs savent que le processus est intrinsèquement complexe et difficile, mais nous étions déterminés à y parvenir car nous comprenons le besoin de nos clients d'avoir une sécurité inattaquable pour leurs applications IoT. »

« Monarch 2 est l'une des plateformes IoT les plus avancées et la seule puce LTE-M/NB-IoT dotée d'un tel niveau de sécurité intégrée », a déclaré Serge Maginot, PDG de Tiempo. « Réussir la certification Critères Communs EAL5+ avec une puce aussi complexe intégrant notre IP d'élément sécurisé est une première mondiale et prouve que Monarch 2, avec sa SIM intégrée conforme à la GSMA, est une solution de premier ordre. »

« La carte SIM intégrée permet de réduire considérablement la taille et l'encombrement du silicium tout en améliorant la sécurité », a déclaré Vincent Korstanje, de Kigen. « Nous sommes fiers que le système d'exploitation iSIM de Kigen avec provisionnement à distance de la carte SIM permette désormais aux clients d'aborder les applications les plus critiques en matière de sécurité sur le marché de l'IoT avec le SoC Monarch 2 certifié CC EAL5+. »

« Le haut niveau de sécurité que Sequans a atteint avec la certification EAL5+ sur Monarch 2 va certainement accélérer l'adoption de l'iSIM dans les appareils IoT », a déclaré Cameron Coursey, vice-président, Solutions IoT, AT&T. « Il est très clair que la sécurité SIM disponible sur la puce aura un effet considérable sur l'accélération du marché de l'IoT. »

« Sequans a pris une décision intelligente en adoptant une approche normalisée de l'iSIM dans Monarch 2 », a déclaré Amanda Huang, chef de produit senior du compteur d'eau Intelis Cellular chez Itron. « Nous voyons l'intérêt d'avoir une telle approche dans l'écosystème pour fournir une fabrication plus simple, ce qui aidera Itron à augmenter l'efficacité de la gestion des opérations tout en rationalisant la chaîne d'approvisionnement. »

Selon ABI Research, au cours des cinq prochaines années, les expéditions cumulées de dispositifs eSIM/iSIM atteindront la barre des 3,8 milliards.

« La normalisation et la certification seront essentielles pour débloquer la fonctionnalité eSIM/iSIM et les opportunités de marché qui en découlent », a déclaré Phil Seely, directeur de recherche chez ABI Research. « Les pionniers comme Sequans comprennent l'importance de la normalisation et son rôle significatif pour permettre une véritable numérisation de bout en bout. Sequans et sa solution Monarch 2 avec la certification CC EAL5+ pour la prise en charge complète de l'iUICC conforme à la GSMA en sont un excellent exemple et ils contribueront à mettre l'eSIM/iSIM et ses fonctionnalités à la portée du plus grand nombre. »

Des kits d'évaluation permettant de tester Monarch 2 avec iSIM en utilisant les profils de certains opérateurs de réseaux mobiles sont désormais disponibles. Contactez sales@sequans.com pour plus d'informations.

À propos de Sequans

Sequans Communications S.A. (NYSE : SQNS) est un développeur et fournisseur de premier plan de solutions de connectivité IoT cellulaire pour l'IoT massif et à large bande. Pour les applications IoT massives 5G/4G, Sequans propose un portefeuille de produits complet basé sur ses plateformes phares de puces Monarch LTE-M/NB-IoT et Calliope Cat 1, qui se distinguent par une faible consommation d'énergie, un large ensemble de fonctionnalités intégrées et une capacité de déploiement mondial. Pour les applications IoT à large bande 5G/4G, Sequans propose un portefeuille de produits basé sur ses plateformes de puces 4G Cassiopeia Cat 4/Cat 6 et 5G haut de gamme Taurus, optimisées pour les applications résidentielles, d'entreprise et industrielles à faible coût. Fondée en 2003, Sequans est basée à Paris, en France, et dispose de bureaux supplémentaires aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Israël, à Hong Kong, à Singapour, en Finlande, à Taiwan, en Corée du Sud et en Chine. Découvrez Sequans en ligne à l'adresse www.sequans.com .

Déclarations prospectives

Relations avec les médias de Sequans : Kimberly Tassin (États-Unis), +1.425.736.0569, kimberly@sequans.com

Relations avec les investisseurs de Sequans : Kim Rogers (États-Unis), +1.385.831.7337, kim@haydenir.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1521139/Sequans_Communications_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 14:31 et diffusé par :