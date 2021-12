Tensar va être rachetée par Commercial Metals Company, qui souhaite renforcer son leadership dans le domaine des solutions de construction





Tensar Corporation (« Tensar »), leader mondial des solutions techniques de géogrilles pour le génie civil, et société de portefeuille du fonds Castle Harlan Partners V, L.P. de Castle Harlan Inc., a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif en vue de son acquisition par Commercial Metals Company (NYSE : CMC) (« CMC »), dans le cadre de la stratégie de CMC visant à renforcer son leadership dans le domaine des solutions de construction.

« Je suis enthousiasmé par l'opportunité qui est offerte à Tensar de rejoindre CMC afin de bâtir une présence étendue sur le marché des infrastructures civiles », a déclaré Mike Lawrence, PDG de Tensar. « Nos deux sociétés ont en commun une riche histoire d'innovation, de service et d'engagement envers la réussite de leurs clients. Ensemble, nous allons bénéficier d'une position idéale pour croître sur plusieurs marchés clés, en tirant parti des dépenses infrastructurelles à venir ainsi que des exigences croissantes autour de solutions plus durables à l'échelle planétaire. Nous sommes impatients d'exploiter l'expertise de fabrication innovante et avancée de CMC, afin d'offrir à nos clients et partenaires de puissants avantages en termes de produits et de services. Il s'agit d'une évolution formidable pour les employés et clients des deux sociétés. »

CMC est un leader mondial dans le domaine de la fabrication de produits en acier, notamment de barres d'armature utilisées pour renforcer les constructions d'infrastructures. CMC innove en adoptant de nouvelles technologies et techniques de fabrication, qui délivrent aux clients des solutions plus rentables, plus durables et plus résilientes.

« Cette puissante acquisition va dans le sens de la stratégie de CMC qui est d'étendre son leadership dans le domaine du renforcement des constructions, avec des produits à valeur ajoutée complétant nos offres existantes », a déclaré Barbara R. Smith, présidente du conseil d'administration et PDG de CMC. « Tensar projette de créer une puissante plateforme de croissance progressive en direction de produits techniques complémentaires, ciblant le plus grand marché clé de CMC, celui de la construction, au service des marchés d'utilisateurs finaux et des segments de clients avec lesquels nous entretenons déjà de solides relations. »

« L'annonce d'aujourd'hui constitue une formidable nouvelle étape du plan de croissance stratégique de CMC, et va nous permettre d'améliorer encore notre organisation », a poursuivi Mme Smith. « Nous sommes impatients d'accueillir les 650 employés mondiaux de Tensar au sein de la famille de CMC. »

La transaction a été approuvée par les conseils d'administration de CMC et de Tensar. La clôture de la transaction devrait avoir lieu dans les meilleurs délais, à l'issue des examens réglementaires habituels, et sous réserve des conditions de clôture d'usage.

Morgan Stanley & Co. LLC agit en tant que conseiller financier, et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agit en tant que conseiller juridique de Castle Harlan et de Tensar dans la cadre de la transaction.

À propos de Tensar

Tensar est un fournisseur mondial de solutions techniques destinées au génie civil, qui permet aux ingénieurs, entrepreneurs et propriétaires d'utiliser des géogrilles et des fondations de type « geopier », afin de bénéficier de solutions plus rentables et plus fiables pour la construction de chaussées, la stabilisation des sols, le renforcement et l'amélioration de terrains, ainsi que pour d'autres défis liés au développement de sites. Disposant de sites de fabrication aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine et en Russie, Tensar est en capacité de répondre aux besoins de ses clients où qu'ils se situent.

www.tensarcorp.com

À propos de CMC

CMC et ses filiales conçoivent, recyclent et fabriquent des produits en acier et en métal ainsi que des matières premières connexes, opérant via un réseau incluant sept mini-aciéries électriques dotées de fours électriques à arc (electric arc furnace, EAF), deux mini-aciéries EAF, une aciérie de relaminage, des usines de fabrication et de traitement, des entrepôts de produits axés sur la construction, ainsi que des sites de recyclage des métaux aux États-Unis et en Pologne.

www.cmc.com

