SEB, banque d'affaires de premier plan dans les pays scandinaves, choisit la gamme de solutions de SunTec pour mener, à l'échelle du groupe, le déploiement et l'automatisation de son programme de nouvelle génération de l'offre jusqu'à la facturation





SunTec Business Solutions, société numéro 1 mondiale en tarification et facturation, a annoncé aujourd'hui avoir été choisie par SEB, banque d'affaires de premier plan dans les pays scandinaves, pour mener de manière globale, à l'échelle du groupe, le déploiement et l'automatisation de son programme de nouvelle génération de l'offre jusqu'à la facturation. La gamme de solutions de SunTec numérisera le processus des ventes de la banque, de la gestion des contrats jusqu'à la tarification et la facturation.

SEB a choisi SunTec comme partenaire technologique dans l'accomplissement de ses initiatives stratégiques clés, afin de devenir un leader de l'expérience client, d'instaurer résilience et flexibilité au sein de la banque, ainsi que de faire croître son activité pour les grandes sociétés et institutions financières, sans oublier les PME.

Olle Durelius, co-responsable des Services transactionnels chez SEB, a déclaré : « Notre ambition consiste à moderniser nos processus existants, et sommes ravis de pouvoir nous associer avec SunTec pour débuter cette aventure, afin d'optimiser et de faciliter la numérisation et l'automatisation. Nous recherchions un fournisseur de solutions capable de soutenir la transformation de nos opérations. Nous avons trouvé en SunTec un partenaire partageant notre état d'esprit, capable de nous aider à automatiser notre processus des ventes, écourter nos délais de commercialisation, stopper les pertes de revenus, et faire en sorte de pouvoir facturer nos clients conformément à leurs attentes. Grâce à la gamme de solutions et plateforme Xelerate de SunTec, nous allons, pour commencer, soutenir nos activités de gestion en matière de trésorerie ainsi que de garde de titres internationaux et de services de sous-dépositaires. »

Nanda Kumar, fondateur et PDG de SunTec, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer avec le groupe SEB pour renforcer sa position de conseiller auprès des clients d'affaires, améliorer son excellence opérationnelle, et garantir la distribution numérique de ses offres. Notre solide gamme de solutions, déployée sur notre plateforme Xelerate, offrira une infrastructure technologique à la fois simple en termes d'interfaces API, modulaire par nature, et capable d'automatiser le cycle de vie de l'offre jusqu'à la facturation. Cette victoire marque une étape majeure pour nous dans les pays scandinaves, et confirme que les banques sont de plus en plus contraintes à se transcender en direction d'une infrastructure à trois couches, ainsi que de tirer parti d'une couche intermédiaire intelligente pour garantir l'agilité et primauté du client. »

SunTec est la société numéro 1 mondiale en tarification et facturation, qui crée de la valeur pour les entreprises via ses produits basés sur le cloud. Plus de 130 clients, répartis dans plus de 45 pays, font confiance à SunTec pour leur fournir tarification, facturation, produits, offres et programmes de fidélité hautement personnalisés, pour plus de 400 millions de clients finaux. Les produits SunTec reposent sur la plateforme brevetée Xelerate, basée sur des micro-services, cloud native et indépendante du cloud, et sont fournis sur site, dans le cloud privé et sous forme de logiciel en tant que service (sofware as a service, SaaS). SunTec est présente sur plusieurs marchés internationaux, notamment en Allemagne, en Australie, au Canada, aux Émirats arabes unis, aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Singapour, et en Inde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web www.suntecgroup.com ou adressez-nous un courriel à l'adresse marketing@suntecgroup.com.

