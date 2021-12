Information sur la COVID-19 au Centre régional de réception





SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, QC, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Service correctionnel du Canada (SCC) indique que sept détenus d'un même secteur du Centre régional de réception, au Québec, ont été déclarés positifs à la COVID-19 à la suite d'un test de dépistage. Nous surveillons de près la situation et des mesures sont en place pour réduire au minimum la propagation du virus dans l'établissement.

La recherche des contacts est en cours et des tests de dépistage de la COVID-19 sont offerts aux détenus et aux membres du personnel au sein de l'établissement. Le SCC utilise actuellement des tests rapides afin d'aider à détecter plus rapidement les cas positifs et à prendre les mesures nécessaires en conséquence. Les résultats des tests des détenus sont disponibles sur notre site Web. Le nombre de cas actifs actuellement déclarés pour cet établissement peut changer à mesure que de nouveaux tests sont effectués et que les résultats confirmés en laboratoire sont disponibles.

Il s'agit d'une situation en évolution; nous continuerons à appliquer les mesures de prévention et de contrôle des infections pour prévenir et maîtriser la propagation de la COVID-19, puis nous adapterons nos mesures en fonction des conseils de santé publique.

Nous continuons à soumettre toutes les personnes qui entrent dans l'établissement à une vérification active, et les décisions concernant l'accès à l'établissement et la prestation des programmes et des services sont prises conformément aux conseils de santé publique. Tous les membres du personnel et les détenus ont accès à des masques médicaux, et nous avons accru le nettoyage et la désinfection dans l'ensemble de l'établissement. De plus, tous les membres du personnel disposent d'écrans faciaux.

Nous sommes déterminés à réduire les risques associés à la COVID-19 dans le cadre de toutes nos opérations, ainsi qu'à assurer la sécurité des détenus, de nos employés et du public. Nous travaillons avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), les autorités locales de santé publique, les syndicats et les intervenants, afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous.

Nous continuons à offrir le vaccin aux détenus dans tous les établissements correctionnels fédéraux.

Les visites familiales sont temporairement suspendues au Centre régional de réception. Durant cette période, des options sont offertes aux détenus pour communiquer avec leur famille et leurs réseaux de soutien, telles que les visites par vidéoconférence et les appels téléphoniques.

Faits en bref

Le Centre régional de réception est un établissement pour hommes à niveaux de sécurité multiples situé à Sainte-Anne-des-Plaines , au Québec. Le Centre régional de réception a une capacité pondérée de 288 places.

, au Québec. Le Centre régional de réception a une capacité pondérée de 288 places. Le vaccin continue d'être offert aux détenus du Centre régional de réception.

Le SCC a entrepris la vaccination des détenus en janvier 2021. À ce jour, 81 % des détenus sont pleinement vaccinés, et 85 % ont reçu au moins une dose. Le vaccin continue d'être offert aux détenus, y compris aux détenus nouvellement admis dans un établissement du SCC. Consultez notre site Web pour de plus amples renseignements sur les vaccins administrés aux détenus sous responsabilité fédérale.

Le SCC assure lui-même la prestation de soins de santé aux détenus et dispose, dans ses établissements, de professionnels de la santé spécialisés, notamment du personnel infirmier et des médecins, qui surveillent de près l'état de santé des détenus. Le SCC est outillé pour effectuer lui-même le dépistage et travaille en étroite collaboration avec ses partenaires de la santé publique.

Depuis le 15 novembre, tous les visiteurs sont tenus de présenter une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 avant d'entrer dans une installation du SCC. La nouvelle exigence en matière de preuve de vaccination imposée aux visiteurs par le SCC concorde étroitement avec la nouvelle politique sur la vaccination obligatoire du gouvernement du Canada , qui exige que tous les employés de l'administration publique centrale, y compris les employés du SCC, soient vaccinés.

Liens connexes

SOURCE Service correctionnel Canada - Quebec

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 14:01 et diffusé par :