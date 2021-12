Bobbi Rose Koe est la lauréate du prestigieux prix Patrimoine des rivières du Canada 2021





WHITEHORSE, YT, le 7 déc. 2021 /CNW/ - D'un océan à l'autre, les rivières du patrimoine canadien offrent aux visiteurs la possibilité de découvrir de formidables voies navigables, d'apprendre notre histoire commune et de participer à l'intendance de ces endroits incroyables. Le Réseau des rivières du patrimoine canadien contribue à reconnaître et à conserver ces rivières exceptionnelles, qui font partie intégrante de notre patrimoine et de notre identité nationaux.

Aujourd'hui, le Réseau des rivières du patrimoine canadien et le Musée canadien du canot sont heureux d'annoncer que Bobbi Rose Koe est la lauréate du prix Patrimoine des rivières du Canada 2021. Le prix a été remis lors d'un événement conjoint du Réseau des rivières du patrimoine canadien et du Musée canadien du canot à Whitehorse le 6 décembre 2021.

Décerné tous les deux ans, le prix Patrimoine des rivières du Canada reconnaît les efforts inestimables d'une personne canadienne pour célébrer, protéger et conserver le patrimoine des rivières pour les générations futures. Bobbi Rose Koe a été reconnue pour son dévouement à la préservation et à la promotion des liens traditionnels des Teetl'it Gwich'in avec le bassin versant de la rivière Peel et pour son travail inlassable et exemplaire en tant qu'organisatrice, membre de la communauté et défenseuse de la participation des jeunes à la conservation des rivières et aux liens avec celles-ci.

Bobbi Rose Koe est un exemple brillant de ce qui peut être accompli pour préserver et protéger les rivières et les bassins versants grâce à la collaboration et au plaidoyer. Le Réseau des rivières du patrimoine canadien et le Musée canadien du canot sont heureux de reconnaître ses nombreuses années de leadership exemplaire et de travail important.

Le Réseau des rivières du patrimoine canadien est heureux de collaborer avec le Musée canadien du canot pour mettre en valeur ce prix prestigieux d'une manière et dans un lieu approprié - en l'hébergeant au Musée canadien du canot et en travaillant ensemble pour promouvoir et honorer les personnes mises en candidature pour leurs contributions au patrimoine des rivières du Canada.

Les 40 rivières qui font partie du réseau des rivières du patrimoine canadien jouent un rôle crucial dans le tissu social du Canada. Ces rivières font partie intégrante de la vie des peuples autochtones, qui vivent ici depuis des temps immémoriaux. Leurs riches écosystèmes sont une célébration vivante de notre incroyable histoire commune, et ils continuent de jouer un rôle important pour la culture, les loisirs et le tourisme.

Présenté pour la première fois en 1994 sous le nom de Prix national Bill Mason pour la conservation des rivières, le prix Patrimoine des rivières du Canada rend hommage à une personne qui a contribué de manière significative au patrimoine des rivières du Canada à une échelle suffisamment importante pour être considérée comme l'oeuvre d'une vie.

. Créé en 1984, le RRPC accorde une reconnaissance nationale aux rivières exceptionnelles du et encourage leur gestion à long terme afin de conserver leurs valeurs naturelles, culturelles et récréatives pour l'avantage et le plaisir des Canadiens, aujourd'hui et demain. Il existe actuellement 40 rivières du patrimoine canadien, totalisant plus de 10 000 km, à la grandeur du pays. Parcs Canada représente le gouvernement du Canada à la Commission des rivières du patrimoine canadien et fournit des services de secrétariat, des orientations stratégiques et un soutien financier pour la désignation et la commémoration des rivières du patrimoine canadien. Parcs Canada est également responsable de la promotion nationale et internationale du programme.

à la Commission des rivières du patrimoine canadien et fournit des services de secrétariat, des orientations stratégiques et un soutien financier pour la désignation et la commémoration des rivières du patrimoine canadien. Parcs Canada est également responsable de la promotion nationale et internationale du programme. Au nom des citoyens de notre pays, le Musée canadien du canot gère la plus grande et la plus importante collection de canots, de kayaks et d'embarcations à rames du monde. Ces embarcations, au nombre de plus de 600, et leurs histoires d'importance nationale et internationale, ont un rôle central à jouer dans notre avenir collectif.

BIOGRAPHIE - Bobbi Rose Koe

Bobbi Rose Koe est Teetl'it Gwich'in (ce qui signifie Peuple des eaux d'amont). Née à Fort McPherson, dans les Territoires du Nord-Ouest, Bobbi Rose a été élevée par ses grands-parents (Rosemary Koe, Abraham Koe, Dorothy Alexie et Robert Alexie Sr.) et par sa communauté. Elle réside maintenant sur les terres et le territoire des Kwanlin Dun et des Ta'an Kwäch'än à Whitehorse (Yukon).

Selon les coutumes établies depuis le jour de sa naissance, Bobbi Rose a parcouru ses terres traditionnelles en toutes saisons, ajoutant sa voix aux campagnes de préservation et de protection des rivières et des bassins versants.

Bobbi Rose Koe a commencé sa formation officielle au leadership à 15 ans, lorsqu'elle a participé à l'expédition dans l'Arctique de 2007 organisée par Students on Ice.

Lors d'une excursion de leadership pour les jeunes sur la rivière Peel en 2015, parrainé par la Société pour la nature et les parcs du Canada, elle s'est associée à d'autres participants pour créer l'organisation Youth of the Peel. Youth of the Peel a contribué à accroître la participation des jeunes à la campagne Protect the Peel.

Cette campagne a joué un rôle déterminant dans le succès de l'appel interjeté devant la Cour suprême, qui a tranché en faveur des Premières Nations du Yukon pour la protection du bassin versant de la rivière Peel et le respect du processus d'aménagement du territoire.

L'action culturelle et environnementale et la défense des intérêts qui ont découlé de Youth of the Peel ont conduit à d'autres liens, notamment la formation du Western Arctic Youth Collective en 2020. Ce groupe a remporté le prix Youth Arctic Inspiration 2021, d'une valeur de 97 000 dollars, pour poursuivre des programmes consacrés au bien-être mental et à l'autonomisation de la communauté.

En 2020, la Fondation Students on Ice a remis à Bobbi Rose son prix Alumni Inspiration.

Continuant à se dépasser et à montrer l'exemple, Bobbi Rose a lancé, en mai 2021, sa propre société de pourvoirie appelée Dinjii Zhuh (www.dinjiizhuh.com), alimentée par sa propre passion et ses partenariats avec le respect, l'amour et la permission de ses aînés. Ce travail lui permet de guider des jeunes Gwich'in lors d'excursions sur la rivière afin d'enseigner les liens culturels et d'encourager les défenseurs de la rivière. Il permet également aux gens de découvrir les rivières et les cours d'eau du Yukon grâce à des excursions dirigées par des Autochtones pour les jeunes, la communauté et les visiteurs.

