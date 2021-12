Zencity accélère la collaboration entre les collectivités et les gouvernements locaux en faisant l'acquisition de Civil Space





Zencity, la plus importante plateforme technologique mondiale d'engagement des collectivités destinée aux autorités locales, annonce l'acquisition de la startup Civil Space spécialisée dans l'engagement numérique et basée à Vancouver, au Canada. La transaction ajoute immédiatement à la puissante suite de Zencity la capacité de créer et capturer des interactions bidirectionnelles détaillées, constructives et équitables entre les gouvernements et leurs résidents.

Avec l'acquisition de Civil Space, Zencity apparaît comme la plateforme d'engagement communautaire la plus efficace, inclusive et étendue disponible pour les gouvernements locaux, bâtie autour de deux principes fondamentaux :

Réduire les obstacles à la participation en rencontrant les résidents là où ils sont et écouter un bien plus grand nombre de voix ; et

Permettre aux gouvernements de plus facilement traduire en actions les avis recueillis auprès de la collectivité élargie.

La combinaison de l'analyse par Zencity des avis d'une vaste communauté avec la plateforme d'engagement direct de Civil Space permettra aux responsables locaux d'optimiser les retours d'informations grâce à une technologie sophistiquée et une approche intégrée pour créer un processus de suivi exhaustif sans précédent.

« Nous sommes enthousiasmés de renforcer notre capacité à soutenir les gouvernements locaux en étant plus inclusifs, collaboratifs et réactifs. Les nouvelles capacités qui seront ajoutées à la plateforme de Zencity aujourd'hui grâce à Civil Space permettent de compléter notre offre, garantissant que nous pouvons satisfaire les besoins de nos partenaires en permettant aux responsables locaux de facilement solliciter, mesurer et incorporer les commentaires du public à chaque décision qu'ils prennent », déclare Eyal Feder-Levy, PDG de Zencity.

« L'ajout des capacités enrichies d'engagement des collectivités de Civil Space à l'approche innovante adoptée par Zencity révolutionne la manière dont les décisions peuvent être prises par les autorités locales du monde entier. Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux gouvernements et à leurs électeurs les solutions dont ils ont besoin pour assurer que chaque communauté soit entendue, aboutissant à davantage de réactivité et de confiance entre les autorités locales et les citoyens », déclare Tim Booker, PDG de Civil Space.

Tim Booker rejoindra Zencity en qualité de responsable de Civil Space et dirigera le nouveau bureau de Zencity à Vancouver, au Canada. En mars 2021, Zencity a racheté Elucd, une société de technologie basée à New York. La société dessert aujourd'hui plus de 250 gouvernements locaux, dont sept des dix plus grandes villes américaines.

À propos de Zencity

Basée à Tel Aviv, en Israël, et à New York, Zencity est une plateforme pour les analyses et les observations de la communauté qui fournit aux responsables des gouvernements locaux des données exploitables au sujet des besoins et des priorités de leurs résidents. Solution de participation citoyenne pour les gouvernements locaux la plus complète sur le marché, Zencity offre aux dirigeants des observations tirées des commentaires des résidents grâce à l'analyse de millions d'éléments de points de données anonymisés et agrégés en plus de sondages continus de la communauté. Plus de 250 agences de gouvernements locaux à travers les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni et Israël dépendent de Zencity pour faire passer la participation citoyenne au niveau supérieur afin d'éclairer la prise de décision, instaurer la confiance, mesurer les progrès accomplis et garantir une allocation efficace des ressources. Visitez https://zencity.io pour obtenir de plus amples informations.

À propos de Civil Space :

Civil Space est une plateforme d'engagement numérique basée à Vancouver, au Canada, permettant aux communautés et à leurs dirigeants de créer ensemble un avenir durable. En utilisant Civil Space, les responsables de gouvernements locaux peuvent faire émerger les besoins réels, comprendre les priorités diverses des citoyens et collaborer dans le cadre d'initiatives clés via une plateforme inclusive et accessible conçue pour la pédagogie et l'équité. Visitez https://civilspace.io pour obtenir de plus amples informations.

