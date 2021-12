Reconstruction Grand Sud d'Haïti - Un partenariat solidaire pour l'éducation - La CSQ, la Maison d'Haïti et le CECI unissent leurs forces pour la scolarisation des enfants du Grand Sud d'Haïti





MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Maison d'Haïti et le Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) annoncent un nouveau partenariat qui vise le financement d'un projet-pilote de reconstruction d'une école dans le Grand Sud d'Haïti. Plusieurs syndicats affiliés à la CSQ se joignent à la diaspora haïtienne pour cette toute première collecte de fonds qui servira à la reconstruction d'une école publique pouvant accueillir plus de 400 élèves. Le projet-pilote exige un investissement de plus de 600 000 dollars canadiens pour un édifice paracyclonique et parasismique.

Un tremblement de terre a fait de nombreux dégâts humains et matériels le 14 août dernier dans le Grand Sud d'Haïti, aggravant une situation socioéconomique déjà difficile pour les populations vivant dans cette région. Dans les trois départements Sud, Nippes et Grand'Anse, ce sont 906 écoles qui ont été entièrement détruites ou sérieusement endommagées selon l'UNICEF, en date du 8 septembre 2021. Plus de 400 000 élèves et enseignants de ces départements sont touchés.

Après avoir fait un don de 10 000 dollars en octobre dernier pour l'achat d'effets scolaires distribués par le CECI, la CSQ s'engage à plus long terme pour la scolarisation des enfants haïtiens.

« L'éducation est un droit, mais pour que celui-ci soit effectif, il est essentiel de reconstruire les écoles détruites par le séisme. Afin que les enfants du Grand Sud d'Haïti puissent retourner à l'école le plus rapidement possible, les membres de la CSQ, en collaboration avec la Confédération nationale des éducatrices et éducateurs d'Haïti, ont décidé de s'engager dans ce grand projet », affirme Luc Beauregard, secrétaire-trésorier de la CSQ.

De son côté, la Maison d'Haïti a mobilisé les étudiantes et les étudiants du Collège Champlain de Saint-Lambert, qui ont amassé plus de 1 000 dollars. « L'éducation est au coeur de toutes les actions de la Maison d'Haïti, qui, tout au long de ses 50 années d'existence, a misé sur la capacité des citoyennes et des citoyens à devenir autonomes. L'éducation est la voie vers le développement, la justice, l'égalité, le respect des droits, l'inclusion et la participation citoyenne », a déclaré la directrice générale de la Maison d'Haïti, Marjorie Villefranche.

« Le CECI est fier de collaborer avec des organismes bien ancrés au Québec comme la CSQ et la Maison d'Haïti, qui ont à coeur l'éducation des jeunes Haïtiens et Haïtiennes, a souligné le directeur général du CECI, Philippe Dongier. Nous sommes présents en Haïti depuis 1971 et, devant l'ampleur des besoins, nous souhaitons avoir plus d'impact en travaillant avec des partenaires de divers secteurs de la société québécoise. »

Des expertises complémentaires

Dans le cadre de ce partenariat, la CSQ et ses syndicats affiliés mettent sur pied une collecte de fonds. La Maison d'Haïti mobilise les membres d'une partie de la diaspora haïtienne pour la collecte de fonds tout en assurant l'implication de celle-ci à long terme. Fort de son expertise de plus de 50 ans sur le terrain, le CECI procédera à la consultation et à l'accompagnement des communautés pour le choix du site dans une zone où il est présent et supervisera les travaux ainsi que le contrôle de la qualité.

À propos de la CSQ

La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

À propos de la Maison d'Haïti

La Maison d'Haïti est une organisation communautaire et culturelle fondée en 1972 qui accueille plus de 10 000 personnes immigrantes chaque année. Elle déploie ses actions à travers 6 volets : éducation, famille, femmes, intégration, jeunesse, centre des arts. La Maison d'Haïti développe pour ses participant.es des activités, d'éducation, d'accueil, d'intégration, d'encadrement des jeunes et des familles, de défense des femmes, d'insertion économique, sociale et culturelle.

À propos du CECI

Le CECI est une ONG de développement et de coopération internationale fondée en 1958 dont la mission est de combattre la pauvreté et l'exclusion des populations les plus marginalisées en Afrique, en Asie et dans les Amériques. Le CECI est impliqué dans différents projets en assistance humanitaire, en développement et en coopération volontaire. À la suite de la première urgence, nous mettons en oeuvre des projets de réhabilitation socio-économique et des projets de reconstruction, et nous maintenons en tout temps nos activités de développement afin de favoriser une reprise rapide de l'ensemble des activités des communautés.

