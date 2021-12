ImmunoPrecise présente ses résultats financiers et les temps forts de ses activités récentes pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022





IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la « Société » ou « IPA ») (NASDAQ : IPA) (Bourse de croissance TSX : IPA), un leader de la découverte et du développement d'anticorps thérapeutiques à service complet, annonce une téléconférence pour discuter de ses résultats financiers et des temps forts de ses activités récentes pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022, le 13 décembre 2021, après la clôture du marché. Les résultats financiers seront publiés dans un communiqué de presse avant la téléconférence. La direction d'ImmunoPrecise animera la téléconférence et répondra aux questions déposées au préalable.

Les investisseurs qui souhaitent soumettre des questions avant la conférence sont invités à envoyer un courriel à la personne de contact des relations avec les investisseurs.

Renseignements à propos de la téléconférence sur les résultats :

Date : 13 décembre 2021

Heure : 16h30 heure de l'EST

Numéro d'appel gratuit : 1-877-407-3982

Numéro d'appel international : 1-201-493-6780

Identifiant de la conférence : 13725499

Webdiffusion : https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1517703&tp_key=6a89213907

La téléconférence sera diffusée en direct sur internet et pourra être réécoutée en cliquant sur le lien fourni dans la section "Events" à l'adresse : https://www.immunoprecise.com/company/events/.

Veuillez composer le numéro de téléphone de la conférence cinq minutes avant le début. Un opérateur enregistrera votre nom et votre organisation.

Toute personne écoutant l'appel est invitée à lire les rapports périodiques de la Société déposés auprès de la Bourse de Toronto et de la Securities and Exchange Commission, notamment la discussion sur les facteurs de risque et les résultats historiques des transactions et la situation financière dans ces rapports.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une société de plateforme technologique orientée innovation, qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur recherche de découvertes et de développements de nouveaux anticorps par rapport à un large éventail de catégories de cibles pathologiques. La Société vise à transformer le modèle conventionnel de découverte d'anticorps à fournisseurs multiples en offrant une gamme complète de services conçus pour optimiser la diversité génétique des anticorps et la couverture des épitopes, afin de découvrir des anticorps contre des épitopes rares et/ou difficiles. Pour plus d'informations, visitez le site www.immunoprecise.com.

