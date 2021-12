Moody's obtient la note A- du CDP pour l'action en faveur du climat pour la deuxième année consécutive.





Moody's Corporation (NYSE:MCO) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu, pour la deuxième année consécutive, une note A- du CDP pour son engagement contre le réchauffement climatique. La note maximale reconnaît que Moody's fait partie d'un tout petit nombre d'entreprises très performantes, sur un total avoisinant les 12 000, qui se sont engagées pour réduire les émissions, atténuer les risques climatiques et développer une économie à faible émission de carbone.

« En tant que membre des programmes « Reporter Services » et « Supply Chain » du CDP, Moody's Corporation a fait preuve de leadership en matière d'environnement et d'un engagement pour lutter contre le changement climatique au sein de son entreprise, ainsi qu'auprès de ses fournisseurs. En nous tournant vers l'avenir, nous sommes très heureux de constater leur engagement continu en faveur de la transparence et leurs efforts soutenus pour garantir un monde durable net zéro », a déclaré Simon Fischweicher, responsable des entreprises et des chaînes d'approvisionnement pour le CDP pour l'Amérique du Nord.

En 2021, Moody's a accéléré son engagement pour atteindre des émissions net zéro d'ici 2040, avec dix ans d'avance sur son objectif initial, et a fait progresser ses objectifs intermédiaires validés à l'approche scientifique de réduction net zéro. Les progrès accomplis dans l'atteinte de ces objectifs peuvent être consultés dans le Rapport TCFD de Moody's et le Rapport sur la durabilité des parties prenantes.

« Alors que le monde doit faire face à des défis sans précédent liés au changement climatique, je suis fier que Moody's ait à nouveau reçu cette prestigieuse reconnaissance du CDP », a déclaré Rob Fauber, président-directeur général de Moody's. « Le développement durable est au coeur de toutes nos actions, et notre rôle de société mondiale d'évaluation des risques nous permet également d'aider les autres à prendre des décisions plus durables, anticiper les risques émergents et investir dans des occasions historiques ».

Moody's aide les acteurs du marché à identifier les risques et les opportunités liés au climat grâce à une large gamme de solutions climatiques et d'informations, allant des informations au niveau de l'entité aux analyses au niveau macro, qui permettent de quantifier les facteurs de risque climatique et la préparation. Moody's publie également une série de réflexions et d'analyses de leaders d'opinons, avec un rapport spécial qui porte sur l'analyse des implications d'une sortie rapide du carbone pour les secteurs d'entreprise les plus gourmands en carbone.

Moody's a récemment fait partie des indices du Dow Jones Sustainability World Index et s'est classée parmi les 10 % les plus importants en matière de durabilité. La société est membre fondateur de la Net Zero Financial Services Provider Alliance, qui fait partie de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). En 2021, Moody's a rejoint la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), une initiative du secteur qui cherche à faire passer les flux financiers mondiaux aux résultats négatifs à des résultats positifs en faveur de la nature.

Pour en savoir plus sur la manière dont Moody's inscrit l'engagement climatique dans ses objectifs commerciaux, consultez le rapport du CDP Stories of Change et consultez le site sur la durabilité de l'entreprise pour en savoir plus sur ses actions environnementales et accéder à sa liste de rapports sur le climat.

À PROPOS DE MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE : MCO) est une société mondiale d'évaluation intégrée spécialisée dans les risques, qui permet aux entreprises de prendre de meilleures décisions. Ses données, ses solutions analytiques et ses perspectives aident les décideurs à identifier les opportunités et gérer les risques lorsqu'ils font des affaires avec d'autres acteurs. Nous pensons qu'une plus grande transparence, des décisions plus éclairées et un accès équitable à l'information ouvrent la voie à une progression commune. Avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 40 pays, Moody's allie une présence internationale à une expertise locale et à plus d'un siècle d'expérience sur les marchés financiers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site moodys.com/about.

