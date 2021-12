SAQ : retour à la table de négociation





MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Après avoir vu l'entente de principe rejetée à 86 % en assemblée générale, le syndicat (SCFP 3535) représentant les quelque 800 salarié(e)s d'entrepôt et de livraison de la Société des alcools du Québec (SAQ) annonce qu'il retourne à la table de négociation dès demain.

« À l'approche des fêtes, nous voulons que l'ensemble des Québécois et Québécoises ait accès aux produits de la SAQ et nous nous engageons donc dès demain dans de nouveaux pourparlers intensifs avec la direction. Nous avons entendu nos membres et nous retournons à la table toujours aussi motivés à régler rapidement », de dire Michel Gratton, conseiller syndical du SCFP.

Les représentants syndicaux ne donneront aucune entrevue pour l'instant. Toutes les énergies seront déployées à la table de négociation afin d'arriver à une nouvelle entente. Tous les membres du SCFP 3535 sont présentement au travail.

Comptant près de 122?000 membres au Québec, le SCFP représente 8650 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 13:01 et diffusé par :