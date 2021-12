Participation de la FCMQ à la campagne : Respect - Pour une cohabitation durable





TERREBONNE, QC, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec est fière de participer à la campagne de sensibilisation : Respect - Pour une cohabitation durable. Cette campagne contre le vagabondage, vise à informer et à sensibiliser les adeptes de motoneige à adopter de meilleures pratiques et à comprendre la portée de leurs gestes quand ils ne restent pas dans les sentiers.

À la suite de nombreuses plaintes reçues, la MRC Maria-Chapdelaine a initié une table de concertation composée des principaux intervenants du territoire et de représentants d'activités dont la Sûreté du Québec, le ministère des Transports (MTQ), le Ministère des forêts de la faune et des parcs (MFFP), l'Union des producteurs agricoles (UPA), les fédérations des clubs de motoneigistes et des clubs quads du Québec (FCMQ et FQCQ), des représentants d'activités non motorisées, des représentants de l'industrie du bleuet sauvage et des représentants municipaux et du milieu. De cette concertation est né un plan d'action, dont fait partie cette campagne.

« Nous sommes fortement préoccupés par les conséquences qui découlent du non-respect des terres privées de la part de certains motoneigistes. C'est un privilège de pouvoir pratiquer l'activité motoneige sur ces terres octroyées aux clubs. En tant que Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, c'est notre devoir de conscientiser davantage nos membres sur l'importance de rester dans les sentiers puisque cette problématique cause d'importantes pertes financières à nos partenaires et met en péril la pérennité de notre réseau. » - Réal Camiré, Président de la FCMQ.

En participant à la campagne de sensibilisation : Respect : Pour une cohabitation durable, la FCMQ s'engage à faire la promotion de la campagne à travers diverses actions marketing. De plus, la FCMQ prévoit produire des panneaux de signalisation portant l'image de marque de la campagne qui seront installés dans plusieurs sentiers durant les prochaines saisons.

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec est fière d'avoir obtenu la permission d'utiliser l'image de marque issue du travail de la MRC Maria-Chapedelaine et celle-ci sera au coeur d'une campagne multimédia qui sera élaborée et déployée à partir de cette saison.

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec est un organisme à but non lucratif comptant plus de quarante-six années de service. Elle est vouée au développement et à la promotion de la pratique sécuritaire de la motoneige dans tout le Québec. La FCMQ veille à la défense des intérêts de ses 197 clubs membres et de leurs 120 000 membres motoneigistes, comme de toutes les personnes, qu'elles soient initiées ou non-initiées à la motoneige ou encore simples touristes. Plus de 4 500 bénévoles consacrent chaque année près de 800 000 heures à l'entretien du réseau provincial de sentiers de motoneige.

