FARO répond aux attentes des dentistes et de leurs patients avec la technologie LED à spectre solaire SunLike de Seoul Semiconductor





Selon une étude, 30% des dentistes souffriront d'une réduction de leur acuité visuelle dans les 30 prochaines années. Pour FARO, les solutions sont déjà là.

Avec la nouvelle lampe de dentisterie Eva et le nouveau panneau de plafond Siderea équipé de la technologie LED SunLike, le chef de file mondial du secteur des équipements d'orthodontie, FARO, continue de démontrer son leadership technologique et déploie la dernière technologie disponible pour améliorer les soins des utilisateurs.

FARO a mis au point deux nouveaux produits de pointe qui optimiseront le quotidien des patients et des docteurs, grâce à une lumière de spectre solaire qui les aidera à se concentrer, se relaxer et se rétablir comme en témoignent les résultats de récentes études menées par l'université de Bâle et la faculté de médecine de Harvard.

Entièrement développée, testée et fabriquée au siège de FARO à Ornago, à proximité de Milan, la lampe Eva représente une révolution technologique. Après de nombreuses années de recherche, le réflecteur est aujourd'hui parfaitement adapté à la nouvelle technologie LED, obtenant ainsi une combinaison parfaite d'éclairage et d'angle du faisceau.

La version Eva Sunlight utilise les LED SunLike spéciales de Seoul Semiconductor avec un spectre solaire à toute température de couleur et produit un éclairage le plus proche possible de celui de la lumière naturelle du soleil.

Avec un éclairement de 50 000 lux, le luminaire Eva permet aux professionnels de voir les moindres détails de leurs interventions quotidiennes et garantit le meilleur confort visuel pour le patient et le dentiste.

Côté performances techniques, cette nouvelle lampe génère une lumière de la plus haute qualité avec un IRC de 97 et un TM30 de 100 pour une vision et une reproduction des couleurs parfaites des cavités buccales.

L'affichage sur la lampe principale permet de connaître à tout moment le niveau d'éclairage utilisé; il est également possible de gérer toutes les fonctions à partir d'un smartphone et d'une tablette avec l'application FARO Tech, disponible sur tous les systèmes d'exploitation.

Eva est dotée d'une caméra intégrée (Eva Cam) vous permettant de prendre des photos et vidéos en FHD et même en 4K pour diffuser en direct ou partager vos enregistrements.

Siderea Sunlight est le complément naturel de la lampe Eva. La solution Theia Tech ? la lampe spéciale qui interagit avec la photométrie ? réduit quant à elle le stress préopératoire pour les patients.

Cette combinaison Siderea-Eva est le socle du système d'éclairage FARO mis au point pour garantir des conditions de travail idéales pour les dentistes.

Siderea est le seul panneau sur le marché équipé de la technologie SunLike qui reproduit les effets de la lumière naturelle grâce à un éclairage uniforme, multidirectionnel et proportionnel, et qui élimine toutes les ombres produites par les lampes traditionnelles. La solution assure le confort et les effets visuels pour un environnement de travail optimal.

"Améliorer le quotidien de chacun: voici ce qui nous motive en tant qu'entrepreneurs", déclare Cristina Cesari, directrice générale de FARO, qui compte aujourd'hui plus de 700 clients, avec un déploiement dans plus de 70 pays.

"Reproduire la lumière naturelle est notre principal objectif de recherche et représente un défi considérable. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'apporter les avantages de la technologie SunLike de Seoul Semiconductor au domaine des soins de santé, et d'améliorer tous les environnements professionnels", poursuit Cristina Cesari.

Oliver Schaefer, vice-président exécutif, Seoul Semiconductor Europe: "C'est pour nous un véritable honneur et une grande fierté de faire partie des nouveaux produits FARO avec notre toute nouvelle technologie LED SunLike, qui reproduit, en intérieur, les avantages de la lumière naturelle".

À propos de FARO

FARO est une marque historique dans l'éclairage dentaire. FARO est synonyme de qualité, créativité et innovation à l'italienne. Nous fournissons des produits et systèmes d'éclairage pour améliorer l'expérience utilisateur car la lumière n'est pas seulement vue, elle est aussi et surtout source de vie et de bien-être. Nous sommes une entreprise dynamique à l'écoute de clients exigeants et visionnaires. Chez FARO, nous offrons des technologies de pointe reconnues comme des références sectorielles. Nous oeuvrons sans relâche pour repousser les limites de la recherche et créer la prochaine génération d'éclairage professionnel.

www.faro.it

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor développe et commercialise des LED pour les secteurs de l'automobile, de l'éclairage général, de l'éclairage spécialisé, et du rétroéclairage. En tant que deuxième plus grand fabricant mondial de LED, classement qui exclue le marché captif, Seoul Semiconductor détient plus de 14 000 brevets, offre un large éventail de technologies, et produit à grande échelle des solutions LED innovantes comme SunLike, WICOP, NanoDriver et nPola.

www.seoulsemicon.com/en.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 13:00 et diffusé par :