CGTN: Le président de la CMG, Shen Haixiong : La démocratie intégrale de la Chine apporte le bonheur

BEIJING, 7 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le système démocratique d'un pays est profondément enraciné dans son histoire, sa culture et sa tradition, par conséquent, il n'existe pas de modèle de démocratie « à taille unique ».

Shen Haixiong, Président de China Media Group (CMG), a fait ces remarques lors du Forum international sur la démocratie : Les valeurs humaines partagées, qui a eu lieu samedi.

Organisé à Pékin, le forum a réuni plus de 500 hauts responsables politiques et universitaires de plus de 120 pays et régions, ainsi que 20 organisations internationales.

M. Shen a déclaré que la démocratie populaire chinoise, qui est un processus complet, donne au peuple chinois un sentiment de bonheur et d'épanouissement. Elle a aidé 1,4 milliard de personnes à se débarrasser de la pauvreté absolue et a permis de maîtriser la pandémie de COVID-19.

La démocratie d'un pays ne devrait être jugée que par son peuple, et la véritable démocratie devrait être utilisée pour améliorer le bien-être des gens, a déclaré Shen.

Parallèlement, il a critiqué les États-Unis qui imposent leur démocratie aux autres pays sans tenir compte de leurs différences culturelles et historiques.

Cela a entraîné des perturbations économiques et des désastres humanitaires pour les populations locales, a déclaré Shen.

L'émeute au Capitole début janvier, le retrait précipité de Washington d'Afghanistan et le nombre record de morts dans le pays pendant la pandémie de COVID-19 ont montré que la démocratie américaine est sérieusement malade, a déclaré Shen.

Notant que la couverture de la CGTN sur l'Afghanistan a montré au monde la situation réelle dans le pays, Shen a promis que CMG continuera à assumer sa responsabilité en tant que grand média international pour diffuser la vérité et partager les histoires démocratiques en Chine.

Nous croyons au pouvoir de la justice, et nous nous engagerons à diffuser une conscience démocratique objective et juste, a déclaré Shen.

Il a promis de travailler activement à la construction d'un environnement sain pour l'opinion publique mondiale et de renforcer les échanges entre les différentes civilisations afin de construire une communauté avec un avenir commun pour l'humanité.

Xie Fuzhan, Président de l'Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré que la démocratie est un phénomène concret qui évolue constamment. Enracinée dans l'histoire et la culture, elle prend diverses formes et se développe le long des voies choisies par les différents peuples sur la base de leur exploration et de leur innovation.

Yukio Hatoyama, ancien premier ministre du Japon, a déclaré que les États-Unis, au lieu de trop insister sur leurs valeurs, devraient se concentrer sur les valeurs communes partagées par la communauté internationale et éviter un jeu à somme nulle dans les relations internationales.

Kenneth M. Quinn, ancien ambassadeur des États-Unis au Cambodge, espère que la Chine et les États-Unis pourront travailler ensemble pour promouvoir la démocratie par la collaboration et la diplomatie multilatérale dans le cadre des Nations Unies.

