Les hôtels appartenant à Kasada obtiennent la certification EDGE

Kasada Capital Management ( Kasada), la plateforme d'investissement du groupe Kasada dédiée aux investissements dans l'hôtellerie en Afrique subsaharienne, a obtenu la certification EDGE pour ses propriétés Ibis Plateau et Marcory, tous deux situés à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Obtenue en moins de 12 mois après l'acquisition de ces actifs, cette certification démontre le fort engagement de Kasada à développer une plateforme dans l'hôtellerie qui répond aux normes ESG internationales les plus strictes.

Une innovation de la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, EDGE est une norme de construction écologique et un système de certification qui permet aux professionnels dans le secteur de construction de déterminer rapidement et facilement les moyens les plus rentables de l'éco-construction en fonction du comportement des occupants, du type du bâtiment et du climat local. Disponible dans le monde entier, EDGE a été créée en réponse au besoin d'une solution mesurable pour prouver l'efficacité financière de la construction écologique et aider à lancer l'intégration de l'immobilier durable.

Afin d'obtenir ces certifications, Kasada a réalisé un audit et des études détaillées sur les bâtiments construits dans les années 1980. Les nouveaux aménagements réalisés ont permis de réduire les consommations d'énergie et d'eau respectivement de 35% et 22% pour Ibis Plateau, et de 38% et 28% respectivement pour Ibis Marcory. Les mesures mises en place par Kasada ont permis d'éviter de produire 583,07 tonnes de CO2 par an. Ce programme a également impliqué d'importants investissements dans la formation du personnel, qui intègre désormais la gestion de l'énergie dans ses activités quotidiennes.

Olaf Schmidt, directeur de l'IFC pour les Investissements en Immobilier, Hôtellerie & Retail, Santé & Education et Industrie en Afrique, a déclaré : "Il est enfin temps d'accélérer les investissements dans la construction écologique qui jette les bases pour un secteur de construction durable. Le secteur de l'hôtellerie joue un rôle primordial et nous sommes ravis des efforts déployés par Kasada visant à obtenir la certification EDGE pour un plus grand nombre d'hôtels au sein de son portefeuille".

Olivier Granet, associé directeur et PDG de Kasada, a souligné : "L'objectif de Kasada consiste à repousser les limites de l'hôtellerie en Afrique subsaharienne en devenant la référence régionale en matière de normes environnementales, sociales et de gouvernance. Nous nous efforçons de prouver que nos opérations ont le moins d'impact possible sur l'environnement et profitent aux communautés locales de manière durable. Obtenir la certification EDGE est le premier pas dans ce parcours, mais nous ne nous arrêterons pas là. De ce fait, nous sommes très ravis d'accueillir sur notre plateforme Mokgadi Maunatlala, un professionnel expérimenté, qui partage nos valeurs, en tant que nouveau Responsable d'ESG. Elle jouera un rôle crucial pour donner vie à notre vision et positionner Kasada en tant que changeur de jeu dans cette industrie".

D'autres hôtels appartenant à Kasada sont actuellement à un stade avancé du processus d'audit et devraient acquérir la certification EDGE d'ici le premier trimestre 2022. Les programmes de rénovation au cours des prochaines années permettront à Kasada d'améliorer davantage l'efficacité environnementale de son portefeuille et sa résilience au changement climatique, tout en créant également de nouveaux centres de vie pour les communautés locales.

Kasada Capital Management est une plateforme d'investissement indépendante au sein du groupe Kasada, dédiée à l'hôtellerie en Afrique subsaharienne. La société a été créée en 2018 avec le soutien de Qatar Investment Authority, le fonds souverain du Qatar et d'Accor, leader mondial de l'hôtellerie et de l'Hospitalité Augmentée. La stratégie d'investissement de Kasada Capital Management couvre tous les segments, de l'économie au luxe, et cible à la fois des projets d'hôtels à construire et de reprise d'hôtels existants. Les hôtels du groupe Kasada sont exploités sous les enseignes Accor, bénéficiant ainsi de la large gamme de marques Accor et de leur renommée internationale. En investissant dans une région qui offre de solides opportunités de croissance, le groupe Kasada vise à la fois un rendement attractif ajusté au risque pour les investisseurs et un impact positif à long terme sur les économies locales. En avril 2019, le groupe Kasada a clôturé son premier fonds, Kasada Hospitality Fund L.P., avec des engagements en fonds propres de plus de US$ 500 millions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique www.kasada.com et nous rejoindre sur LinkedIn.

