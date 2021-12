La Longevity Science Foundation lance un programme de vote décentralisé ayant recours à la blockchain





La Longevity Science Foundation (LSF), un organisme suisse à but non lucratif créé pour faire progresser la durée de vie humaine en bonne santé, a annoncé aujourd'hui le recours à la technologie de la blockchain dans le cadre de son processus de sélection de financements. Pour y parvenir, la fondation a créé des points LSF qui seront distribués à tous ses donateurs. Ces jetons non monétaires leur permettront de voter pour les projets et propositions qu'ils souhaitent voir financer par la fondation. Tous les projets éligibles seront d'abord présélectionnés par le « LSF Visionary Board » et analysés en matière d'impact, de rationalité technique et de qualité scientifique. Le résumé analytique du programme est disponible ici.

« En plus de disposer d'un processus de sélection et d'évaluation strict, transparent et convaincant, le LSF souhaite mettre en place un système pour que les donateurs puissent aussi exprimer leur opinion et voter pour les applications qui remportent leurs faveurs », a déclaré la présidente du « Visionary Board », Evelyne Yehudit Bischof. « Ce programme ne favorisera pas seulement l'engagement des donateurs. Il nous aidera également à accomplir notre mission, consistant à mettre davantage de solutions axées sur la longévité à la disposition d'un public plus vaste au cours des cinq prochaines années. »

Les points LSF Points ne sont pas des instruments d'investissement et n'ont aucune valeur monétaire. La fondation ne vend ni n'échange de points LSF en devises, quelles qu'elles soient. Ce sont uniquement des instruments destinés à la gouvernance et à la prise de décisions en interne. En plus de permettre aux donateurs de voter, les points pourront cependant être utilisés pour obtenir des récompenses, par exemple des NFT commémorant les contributions, des consultations chez des spécialistes de la longévité et un accès précoce aux traitements. Les transferts de points et la sécurité des rapports seront gérés grâce à un contrat intelligent sur une blockchain publique basée sur Ethereum.

« Notre objectif est de conserver une transparence totale tout en allégeant le fardeau bureaucratique du processus de financement », a affirmé Mme Bischof. « Toutes les décisions de financement prises par la fondation seront entièrement vérifiables à l'aide du nouveau programme basé sur la blockchain, qui garantira que le travail de la LSF reste transparent. »

Après réception des propositions de financement, une équipe de leaders d'opinion en matière de longévité en préapprouvera et en présélectionnera certaines tout en définissant des vecteurs de priorité pour parvenir à un ensemble complet d'objectifs de financement. Ceux-ci seront ensuite évalués par les donateurs qui exerceront leur droit de vote grâce à leurs points LSF. Les détails du processus sont disponibles sur le site web.

La fondation cherche à financer des projets capables de faciliter et de donner un coup d'accélérateur aux progrès de la médecine sur le plan de la longévité aussi rapidement que possible. Le « Visionary Board » de la fondation est composé d'éminents chercheurs spécialisés dans le domaine de la longévité comme Mme Bischof, Andrea B. Maier, Eric Verdin, Matt Kaeberlein, Michael Levitt et Alex Zhavoronkov.

À propos de la Longevity Science Foundation

La Longevity Science Foundation est un organisme suisse à but non lucratif qui fait progresser la longévité humaine en finançant la recherche et le développement de technologies médicales permettant de prolonger la durée de vie humaine en bonne santé. La mission à long terme de la Longevity Science Foundation est de contribuer à mettre les soins orientés sur la longévité à la disposition de tout un chacun, quelle que soit son origine, en faisant sortir du laboratoire la science avant-gardiste du vieillissement pour la mettre à la portée de tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.longevity.foundation.

