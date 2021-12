Raisin Bank s'associe à ComplyAdvantage pour développer son programme de lutte contre le blanchiment d'argent





Raisin Bank AG, la banque de service détenue par Raisin DS, s'associe à ComplyAdvantage, le leader de la détection des risques de criminalité financière fondée sur l'IA, pour développer son programme de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Juste après son lancement en tant que banque cloud, Raisin Bank avait besoin d'un fournisseur capable d'accompagner sa croissance rapide. Les solutions évolutives proposées par ComplyAdvantage dans les domaines du filtrage et de la surveillance des clients ainsi que du contrôle des transactions soutiendront les offres de Banking-as-a-Service de Raisin Bank.

Raisin Bank propose des services bancaires, notamment à la clientèle ainsi que dans les domaines de la gestion des comptes, des traitements des paiements et des prêts pour les startups internationales et les prestataires de services financiers. La banque de service est une filiale de Raisin DS depuis son acquisition par la fintech en 2019.

Des réglementations plus strictes nécessitent des solutions agiles

Le blanchiment d'argent constitue un défi grandissant pour les prestataires de services financiers et les autorités du monde entier. Par conséquent, la règlementation bancaire en matière de lutte contre le blanchiment d'argent a été renforcée. Les institutions financières sont tenues de mettre en oeuvre des mécanismes de contrôle complexes afin d'authentifier et de vérifier l'identité des utilisateurs ainsi que de réagir aux changements à court terme. Outre un personnel formé, les banques dépendent également des dernières technologies nécessaires à un contrôle efficace des opérations et des transactions des clients.

ComplyAdvantage simplifie le processus de surveillance

Les solutions AML de ComplyAdvantage aident les fintechs à forte croissance à relever ces défis. L'entreprise associe l'intégration via une API moderne avec les dernières innovations technologiques réglementaires. Ses solutions dans les domaines du filtrage et de la surveillance des clients ainsi que du contrôle des transactions permettent à Raisin Bank d'améliorer sans interruption ses procédures de lutte contre le blanchiment d'argent. Le travail des agents de banque luttant contre le blanchiment d'argent est également facilité grâce à l'interface utilisateur intuitive de ComplyAdvantage. Le système décide d'intercepter les paiements suspects ou de les examiner plus en détail en fonction de règles avec divers paramètres de réglage et options de personnalisation.

Le complément parfait au système bancaire de base de Raisin Bank

Les solutions AML sont généralement intégrées dans l'infrastructure logicielle d'une banque et sont difficiles à améliorer en dehors de leurs fonctions d'origine. L'application de ComplyAdvantage est en revanche, connectée au système bancaire de base cloud-native de Raisin Bank via une API standardisée et peut donc être développée et adaptée de manière indépendante. Ceci permet à ComplyAdvantage de compléter parfaitement l'approche technologique de Raisin Bank.

Dominik Zühlke, directeur des produits chez Raisin Bank, commente : « Avec ComplyAdvantage, Raisin Bank a trouvé un partenaire fiable et compétent. Ses solutions personnalisables permettent d'améliorer sans cesse l'efficacité de nos mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. Nos deux entreprises partagent la même vision du Banking-as-a-Service. Celui-ci doit réunir des produits technologiques modernes ainsi que des conseils et un service axés sur le client de façon à assurer la prospérité de nos entreprises. »

Charles Delingpole, fondateur et PDG de ComplyAdvantage, ajoute : « Nos solutions AML conviennent parfaitement aux fournisseurs de technologies financières en hypercroissance comme Raisin Bank. Avec des API pour une intégration facile, des outils de pointe pour les analystes AML et une intégration transparente des clients, notre objectif a toujours été de créer des solutions intelligentes qui permettent à des entreprises comme Raisin Bank d'exécuter leurs transactions en toute confiance afin de se développer avec assurance. »

ComplyAdvantage et Raisin Bank s'associent pour combiner une technologie AML primée avec des solutions BaaS de pointe

#bankingasaservice BaaS #compliance #financialcrime #AML #antimoneylaundering

À propos de Raisin Bank

Raisin Bank AG se consacre à la communauté fintech européenne en forte croissance et propose une large gamme de services innovants, adaptés et fiables. Raisin Bank propose des conseils d'experts et des solutions efficaces de Banking-as-a-Service, notamment dans le traitement des portefeuilles de prêts et des comptes à recevoir d'emprunteurs soigneusement sélectionnés. En tant que prestataire de services bancaires disposant d'une licence bancaire complète, Raisin Bank soutient la réalisation de modèles d'entreprise qui nécessitent une licence bancaire. Les clients de Raisin Bank comprennent des fintechs comme Raisin DS, Creditshelf et Exporo, ainsi que des family offices et des fonds dans les domaines des prêts, des dépôts, des comptes et des transactions financières, entre autres. La banque opère sous le nom de Raisin Bank AG depuis avril 2019 et est une filiale en propriété exclusive de Raisin DS GmbH.

www.raisin.bank

À propos de ComplyAdvantage

ComplyAdvantage est la principale source de technologie de détection et de données sur le risque de criminalité financière fondée sur l'IA dans l'industrie financière. ComplyAdvantage a pour mission de neutraliser le risque de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de corruption, ainsi que tous les autres crimes à caractère financier. Plus de 700 entreprises dans 75 pays comptent sur ComplyAdvantage pour comprendre le risque lié aux entités avec lesquelles elles font affaire, grâce à la seule base de données globale et en temps réel au monde de personnes et de sociétés. La société identifie activement des dizaines de milliers d'événements à risque à partir de millions de points de données structurés et non structurés chaque jour.

ComplyAdvantage possède quatre pôles mondiaux situés à New York, Londres, Singapour et Cluj-Napoca et bénéficie du soutien des enseignants de l'Ontario, d'Index Ventures et de Balderton Capital. Pour en savoir plus, veuillez consulter complyadvantage.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 09:20 et diffusé par :