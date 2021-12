Journée des cadres scolaires - Des réalisations au service de la réussite scolaire





QUÉBEC, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec est fière de souligner le travail essentiel des dirigeants du réseau scolaire à l'occasion de la Journée des cadres scolaires. Sur le thème Là pour la réussite, il s'agit d'une première édition qui, tous les ans, saura nous rappeler le précieux travail effectué par nos cadres scolaires.

« Je salue l'initiative de l'Association québécoise des cadres scolaires d'avoir mis en place cette journée thématique, laquelle contribuera assurément à honorer et à mettre en valeur les réalisations et l'expertise des gestionnaires de notre réseau d'éducation. À cet égard, je tiens à souligner leur engagement indéfectible et leur travail remarquable! Au quotidien, ils sont à pied d'oeuvre pour relever les défis liés à l'organisation des services éducatifs, au transport scolaire, au déploiement d'actions visant à préserver la santé et la sécurité des employés et des élèves ainsi qu'à la gestion efficace, efficiente, équitable et écoresponsable des ressources matérielles et financières. Sans compter qu'en cette dernière année exceptionnelle, marquée de nouveau par la gestion de la crise sanitaire, ils ont accompli un travail incroyable notamment en offrant rapidement les conditions optimales aux établissements et au personnel pour la mise en place de nombreuses pratiques d'accompagnement pédagogique favorisant le bien-être et le succès des élèves. Les cadres scolaires font preuve d'une grande agilité à orchestrer toutes les actions nécessaires afin de rendre le réseau scolaire plus performant et surtout, dans le but ultime d'assurer la réussite des élèves. », a déclaré Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

Ensemble, faisons briller les réalisations et l'expertise des gestionnaires du réseau de l'éducation de partout au Québec, oeuvrant au sein des centres de services scolaires, des centres d'éducation des adultes et de formation professionnelle, ainsi que dans les écoles primaires et secondaires!

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

