Opsens presentera a Lytham Partners Winter 2021 Investor Conference: présentation à 11 am (he), lundi le 13 décembre





QUÉBEC, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - OpSens inc. («OpSens» ou la «Société») (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF), une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, a annoncé aujourd'hui qu'elle participera à Lytham Partners Winter 2021 Investor Conference qui se tiendra du 13 au 16 décembre 2021. Pendant l'événement, la Société participera à une discussion sur Internet pour parler de sa vision pour 2022 et organisera des rencontres virtuelles 1x1 avec les investisseurs.

La diffusion Internet de la discussion informelle sera disponible le lundi 13 décembre à 11 h (HE) sur le site d'OpSens à l'adresse à www.OpSens.com ou au https://wsw.com/webcast/lytham3/ops.to/2315750.

La diffusion sera archivée et disponible pour rediffusion après l'événement.

La direction participera également à des réunions virtuelles individuelles tout au long de l'événement, qui se déroulera du 13 au 16 décembre 2021. Pour organiser une rencontre, veuillez contacter Lytham Partners à 1x1@lythampartners.com ou vous inscrire à www.lythampartners.com/winter2021invreg.

Prenez note que cette conférence et la présentation ne se tiennent qu'en anglais.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la mesure de la sténose coronarienne en cardiologie interventionnelle. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 150 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'OpSens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE OPSENS Inc.

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 09:00 et diffusé par :