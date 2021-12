L'impératif de Bell visant à promouvoir l'expérience client entraîne une performance impressionnante dans l'industrie





MonBell remporte le prix de la meilleure application mobile de télécommunication de l'année aux Mobile Web Awards 2021

Le rapport annuel de la CPRST montre une tendance à la baisse sur six ans de la part de Bell dans le nombre total de plaintes

MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui que l'application MonBell a été nommée meilleure application mobile de télécommunication de l'année aux Mobile Web Awards 2021, démontrant une fois de plus l'engagement de Bell envers l'expérience client en continuant d'améliorer les capacités des applications de libre-service de Bell.

Améliorer l'expérience client via les applications est une priorité pour Bell. Il s'agit d'ailleurs du deuxième prix de l'année pour l'application qui avait déjà remporté le prix Platine de 2021 aux MarCom Awards comme meilleure application de service. Nos applications Bell ont toujours été reconnues pour leur excellence et c'est la quatrième année consécutive qu'elles reçoivent des distinctions.

De plus, Bell a aujourd'hui accueilli très favorablement la parution du rapport annuel 2020-2021 de la Commission des plaintes relatives aux services de télécommunications-télévision (CPRST) et est fière de sa performance annuelle. Alors que les plaintes adressées à la CPRST ont connu une augmentation de 9% pour l'ensemble de l'industrie, Bell a enregistré une baisse de 8%. À l'échelle du Québec plus précisément, Bell se distingue nettement de son compétiteur principal par rapport au nombre de plaintes reçues.

« Le prix remporté aujourd'hui en plus des résultats présentés par la CPRST sont les résultats directs des efforts déployés par Bell et de son dévouement quant à l'expérience client, et je suis fière des progrès que nous avons accomplis au cours de cette dernière année, particulièrement durant cette période difficile, a déclaré Karine Moses, présidente, direction du Québec, Bell. Les Québécois se fient plus que jamais aux services de communications et aux réseaux. Avec son expansion accélérée historique de 1,7 milliard de dollars sur deux ans du réseau large bande, en plus du déploiement du processus accéléré d'accès aux infrastructures développé avec nos partenaires, Bell offre à ses clients un accès plus vaste et plus fiable à ses produits et ses services. Cela facilite la relation d'affaires de nos clients à tous les niveaux et à chaque étape du parcours. »

Bell a également continué de développer ses plateformes de soutien de prochaine génération pour les clients résidentiels et les clients d'affaires, notamment le Valet de déménagement de Bell , qui assure un transfert sans tracas des services Internet, Télé et Téléphonie lors des déménagements des clients. Plus tôt cette année, le programme s'est élargi afin d'inclure le Canada atlantique.

