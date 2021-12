Advent International annonce le lancement d'Orveon et la conclusion d'un accord avec Shiseido Americas





Orveon réunit les marques de cosmétiques emblématiques bareMinerals, BUXOM et Laura Mercier pour préparer l'avenir de l'industrie et changer la beauté pour le meilleur

BOSTON, 7 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Advent International (« Advent »), l'un des investisseurs en capitaux privés les plus importants et les plus expérimentés au monde, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif avec Shiseido Americas Corporation (« Shiseido Americas »), une filiale de Shiseido Company, Limited (« Shiseido »), en vertu duquel une société affiliée nouvellement formée d'Advent, Orveon, a acquis trois des marques cosmétiques emblématiques de Shiseido Americas, bareMinerals, BUXOM et Laura Mercier. L'acquisition a été annoncée le 25 août 2021 (communiqué de presse disponible ici), et clôturée le 6 décembre 2021.

La clôture officielle marque le début d'une nouvelle voie à suivre pour que les entreprises acquises et leurs employés rejoignent l'écosystème de la société Orveon nouvellement créée, formant un collectif autonome de marques de beauté premium et de prestige. Accélérer la croissance de ces marques sera primordial, en mettant l'accent sur leur qualité, leur innovation et leur authenticité. À la clôture de la transaction, les employés de bareMinerals, BUXOM et Laura Mercier, ainsi qu'environ 350 employés des fonctions de soutien de l'entreprise, ont quitté Shiseido pour rejoindre la nouvelle société mère, Orveon.

Pascal Houdayer sera le Président-directeur général d'Orveon, ou « architecte social », comme il se décrit lui-même, apportant plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de la beauté, des cosmétiques et dans le leadership d'organisation. Sous la direction de Pascal Houdayer, la mission d'Orveon sera d'aller au-delà de la peau et d'aider les gens à passer du stade de la « beauté » à celui du « bien-être ». Reconnaissant la diversité des consommateurs servis sur le marché de la beauté et du bien-être, Orveon est en quête d'une communauté plus inclusive, durable et unie, dans laquelle les actions délibérées favorisent un changement juste et positif.

« Avec Orveon, nous nous engageons dans un mouvement pour apporter au monde un nouveau type d'entreprise de beauté définie par la solidarité, l'honnêteté et l'activisme bienveillant », a déclaré Pascal Houdayer. « Nous avons l'intention d'unir ces marques phares et de passer à une ère d'évolution innovante, qui fera tomber les barrières des catégories et les conventions sociétales pour former un « expert durable des soins du visage ». Je me sens honoré de faire partie d'une équipe qui crée un espace dans lequel l'industrie et les consommateurs peuvent être les avocats d'un changement pour le mieux. »

Orveon crée l'avenir du visage. Les fondateurs et propriétaires visionnaires de ces marques ont construit une base solide de beaux produits et d'un fort soutien à la clientèle. Orveon vise à apporter des innovations supplémentaires qui respectent l'ADN unique de ces marques tout en continuant à promouvoir la santé de la peau et le bien-être général, permettant ainsi une beauté fondée sur la santé. En outre, Orveon défendra les valeurs de bareMinerals, BUXOM et Laura Mercier et placera le consommateur au centre, tout en réalisant des avancées culturelles mesurables vers un monde de la beauté réimaginé et en créant un lien authentique avec le consommateur qu'il sert, en ligne et hors ligne. Par conséquent, Orveon s'efforcera d'établir un lieu significatif pour les employés, tout en favorisant les relations avec les partenaires qui contribuent au succès de l'entreprise. Les plans de développement de produits nouveaux et innovants, l'expansion des catégories et des marchés, et éventuellement l'acquisition de marques supplémentaires alignées sur sa mission, démontreront davantage l'engagement d'Orveon envers les clients du monde entier.

En tant que société de capital-investissement mondiale qui croit au pouvoir des marques de consommation et les équipe pour l'innovation et la croissance, Advent a reconnu le potentiel de la création d'Orveon pour mener bareMinerals, BUXOM et Laura Mercier sur la voie d'un succès continu. Cet achat fait suite à l'acquisition par Advent de la marque de soins capillaires de prestige Olaplex en janvier 2020. Olaplex est entrée en bourse sur le Nasdaq en septembre 2021 après avoir amélioré ses capacités de vente directe aux consommateurs, s'être développée à l'international et avoir construit un pipeline d'innovation de produits à long terme, basé sur la science. Advent a également été le propriétaire majoritaire de Douglas, le premier détaillant européen de produits de beauté, de 2013 à 2015. Pendant cette période, Advent a aidé l'entreprise à améliorer son profil, à étendre sa présence internationale et à se transformer d'un conglomérat de vente au détail diversifié en un détaillant spécialisé dans les produits de beauté sélectifs.

« Nous sommes ravis de réunir trois leaders de la beauté de prestige pour construire Orveon et nous sommes reconnaissants envers Shiseido d'avoir été un partenaire de soutien tout au long de cette transaction, » a déclaré Tricia Glynn, un Directeur Général chez Advent. « Avec Pascal comme PDG, nous pensons que ce collectif va accélérer la croissance de ses marques individuelles, en mettant en avant son expertise pour répondre à une routine complète de soins du visage à travers un ensemble diversifié de consommateurs pour un monde moderne. »

Orveon aura son siège social à New York, avec des sièges régionaux à Londres et à Tokyo. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.orveonglobal.com.

Jefferies LLC a servi de conseiller financier, et Weil, Gotshal & Manges LLP a agi en tant que conseiller juridique d'Advent. Perella Weinberg Partners a agi en tant que conseiller financier, et Morgan, Lewis & Bockius LLP a agi en tant que conseiller juridique de Shiseido Americas.

À propos d'Advent International

Fondée en 1984, Advent International est l'un des investisseurs privés les plus importants et les plus expérimentés au monde. La société a investi dans plus de 380 entreprises dans 42 pays et, au 30 juin 2021, elle gérait $81 milliards d'actifs. Avec 15 bureaux dans 12 pays, Advent a mis en place une équipe globalement intégrée de plus de 250 professionnels de l'investissement en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. La société se concentre sur les investissements dans cinq secteurs clés, à savoir les services commerciaux et financiers, la santé, l'industrie, le commerce de détail, la consommation et les loisirs, et la technologie. Après plus de 35 ans consacrés à l'investissement international, Advent s'engage à collaborer avec les équipes de direction afin d'assurer une croissance soutenue des revenus et des bénéfices des sociétés de son portefeuille.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

Site Web : www.adventinternational.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international

À propos d'Orveon

Fondée en 2021, Orveon est un collectif de marques de cosmétiques emblématiques, bareMinerals, BUXOM et Laura Mercier, qui ouvre la voie à l'avenir de l'industrie de la beauté. Convaincue que la beauté est plus qu'à fleur de peau, Orveon vise à défier les idées reçues avec humilité et action délibérée - le tout pour créer un changement positif. En s'appropriant le visage de la beauté et en s'efforçant d'aller de l'avant ensemble, Orveon s'intéresse à ses employés autant qu'à l'union de ces entités établies. Ensemble, l'entreprise dépassera le stade de simple créateur de goûts culturels pour s'élever au rang de défenseur du progrès. S'engageant dans un changement puissant, Orveon s'engage à faire preuve d'honnêteté, de co-création et à avoir un impact culturel durable aujourd'hui et pour les années à venir.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

Site web : www.orveonglobal.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/orveonglobal/

Instagram : https://www.instagram.com/orveonglobal/

Twitter : https://twitter.com/orveonglobal

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1702367/Advent_International_Brands_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 09:00 et diffusé par :