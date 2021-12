AMJ Campbell choisit Yembo pour les inspections alimentées par l'intelligence artificielle





TORONTO, le 7 déc. 2021 /CNW/ - AMJ Campbell, la plus grande entreprise de déménagement au Canada, a annoncé avoir fait le choix de Yembo en vue de mener à bien sa transformation numérique et d'offrir une expérience exceptionnelle à ses clients. Cette nouvelle entente, qui s'appuie sur la relation existante entre AMJ Campbell et Yembo, permettra d'étendre l'offre technologique de Yembo à toutes les succursales d'AMJ au pays.

Yembo a été une entreprise pionnière du concept des inspections virtuelles de domicile au moyen de l'intelligence artificielle, qui permet de réaliser des évaluations plus rapides et plus précises sans qu'il soit nécessaire de se déplacer. La technologie de Yembo permettra à AMJ Campbell de continuer à offrir la meilleure expérience client de l'industrie, tout en augmentant sa rentabilité grâce à l'efficacité opérationnelle. Grâce à cette entente, AMJ bénéficiera des capacités étendues de la suite complète des produits Yembo, y compris MoveDay pour la gestion numérique des inventaires.

«?Plus que jamais, les entreprises doivent évoluer rapidement pour réussir. À cette fin, il est essentiel de pouvoir répondre aux besoins changeants de la clientèle?», déclare Pierre Frappier, président et chef de la direction d'AMJ Campbell. «?Notre partenariat avec Yembo est un pilier clé de notre stratégie technologique, qui vise à offrir une expérience client hors du commun, tout en permettant à l'industrie d'atteindre l'excellence opérationnelle. Notre déploiement initial de la technologie Yembo a donné des résultats fantastiques, et nous sommes ravis d'apporter cette technologie de pointe dans toutes les succursales d'AMJ au Canada.?»

Alors que le potentiel de l'intelligence artificielle continue de croître de façon exponentielle, des entreprises novatrices comme AMJ sont prêtes à maintenir leur leadership sur le marché en investissant dans les meilleurs outils et technologies comme Yembo.

«?Nous avons lancé Yembo parce que nous ne pouvions pas comprendre pourquoi les entreprises de déménagement devaient se rendre dans la maison des clients pour l'évaluation, alors que presque tout le monde possède un téléphone intelligent?», explique Sid Mohan, cofondateur et chef de la direction de Yembo. «?En tant qu'anciens ingénieurs en intelligence artificielle, nous savions qu'il devait y avoir une meilleure façon de procéder. Nous avons maintenant prouvé que les inspections virtuelles alimentées par l'intelligence artificielle sont plus rapides, plus précises et plus pratiques pour les entreprises de déménagement et leurs clients.?»

Pour en savoir plus sur la technologie de pointe de Yembo pour les entreprises de déménagement et de réinstallation, rendez-vous sur yembo.ai/moving.

À propos d'AMJ Campbell

En tant que plus grande entreprise de déménagement et de réinstallation du Canada, AMJ Campbell a aidé plus de 1?000?000 personnes à se rendre à leur prochaine destination. Notre entreprise a été bâtie sur la confiance que nous avons acquise pendant près de 90 ans. Cette confiance est au coeur de toutes nos relations, avec chaque client, partenaire, communauté et membre du personnel. C'est ainsi qu'AMJ est devenu le plus grand déménageur d'un océan à l'autre au Canada. https://amjcampbell.com/

À propos de Yembo

Yembo est le chef de file mondial des inspections virtuelles de domicile alimentées par l'intelligence artificielle. La mission de Yembo est d'amener la transformation numérique dans les entreprises de services à domicile grâce à des produits d'intelligence artificielle de pointe. Avec plus de 120 clients dans le monde et une croissance dans l'industrie du déménagement et de la réinstallation, nous ne faisons que commencer. https://yembo.ai

SOURCE AMJ Campbell

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 08:41 et diffusé par :