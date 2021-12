Rapport sur les risques mondiaux : Crisis24 explique les principales menaces qui pèseront sur les entreprises et les individus en 2022





Crisis24, une entreprise de GardaWorld, publie tous les ans une analyse des menaces géopolitiques, météorologiques et sanitaires dans le monde pour l'année à venir

MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le leader mondial en gestion intégrée du risque Crisis 24, une entreprise de GardaWorld, a diffusé son Rapport sur les risques mondiaux 2022. Publié annuellement, le document offre aux organisations des renseignements et des analyses sur les différentes menaces auxquelles elles pourraient faire face dans la prochaine année, leur permettant ainsi de protéger leurs opérations et leur personnel, où qu'ils se trouvent.

Les renseignements complets couvrant différentes catégories de risques sont compilés à partir des Centres des opérations mondiales de Crisis24, en fonction 24/7, d'où 120 experts du renseignement situés sur quatre continents tirent les données qu'ils analysent, soutenus par des technologies sophistiquées. Les informations vérifiées qu'ils diffusent permettent aux organisations, aux marques et aux personnes les plus influentes et innovatrices au monde de mener leurs activités en toute confiance.

S'appuyant sur plus de 20?000 sources dans plus de 25 langues différentes, l'équipe surveille et analyse les développements et les risques mondiaux, notamment ceux liés à la géopolitique, à l'environnement, à la santé, aux chaînes d'approvisionnement, aux enlèvements, au terrorisme, et plus encore. Les analyses de Crisis24 couvrent les régions géographiques des Amériques, de l'Europe/CIS*, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ainsi que de l'Asie et de l'Afrique.

Les principaux sujets analysés dans les prévisions mondiales pour 2022 comprennent :

Les impacts continus de la pandémie de COVID-19 en lien avec le variant Omicron, la reprise mondiale, les préoccupations liées aux vaccins, les troubles politiques et l'instabilité économique dans le monde entier.

Ce qu'il faut anticiper face au caractère imprévisible des risques liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale et aux enjeux du transport aérien.

L'impact des difficultés géopolitiques sur l'augmentation constante de l'agitation politique et des manifestations organisées

L'accroissement de l'instabilité politique en Afrique et son impact sur le milieu des affaires.

La menace croissante des enlèvements contre rançon, notamment en Afrique, au Mexique et en Haïti.

Les principales implications de la prise de pouvoir par les talibans pour l' Afghanistan .

. Les tendances post-pandémiques dans le secteur de la protection rapprochée.

«?Alors que nous continuons à faire évoluer le secteur de la gestion intégrée des risques grâce à des compétences de pointe et à des renseignements d'une pertinence inégalée, les prévisions annuelles de Crisis24 sont devenues une véritable référence mondiale pour comprendre les menaces et la complexité des risques à anticiper pour la nouvelle année?», a déclaré Mike Susong, premier vice-président du renseignement mondial. «?À travers le rapport et les cartes qui l'accompagnent, notre équipe offre toute la profondeur de son expertise et de sa capacité d'analyse. Il en ressort des outils essentiels pour soutenir les besoins stratégiques des organisations, dans un contexte où elles doivent demeurer concentrées sur la sécurité de leur personnel et de leurs actifs tout en assurant la continuité des affaires en 2022.?»

*Communauté des États indépendants, qui comprend l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Belarus, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Moldavie, la Russie, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan.

Nous sommes à la disposition des médias pour leur présenter le rapport sur les risques mondiaux et les cartes de prévision et d'évaluation des risques pour 2022, et les experts en renseignement de Crisis24 sont toujours prêts à partager leur perspective sur l'importance des conclusions du rapport.

Le rapport complet est actuellement offert aux clients de Crisis24. Les autres organisations et les médias peuvent accéder au sommaire exécutif des conclusions du rapport et aux cartes (disponibles en anglais seulement) en cliquant ici. Pour avoir accès au rapport complet, veuillez communiquer avec mara@abelcommunications.com.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est l'une des plus importantes sociétés de services de sécurité au monde, offrant des solutions de sécurité physique intégrées, des solutions innovantes complètes en gestion du numéraire et via Crisis24, la gestion globale des risques de sécurité. Partenaire de choix pour les entreprises privées, les gouvernements, les organisations humanitaires et les multinationales, GardaWorld emploie plus de 120 000 professionnels hautement qualifiés et dévoués qui desservent une clientèle diversifiée en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

À propos de Crisis24, une compagnie de GardaWorld

Crisis24, une compagnie de GardaWorld, offre une expertise mondiale en gestion intégrée des risques de sécurité. Notre service du renseignement et nos solutions d'intervention de crise et de solutions de protection globale permettent aux organisations, aux marques et aux personnes les plus influentes et innovatrices du monde de mener leurs activités en toute confiance. S'appuyant sur nos Centres des opérations mondiales, sur le travail constant de notre équipe d'analystes du renseignement et la puissante Plateforme de gestion des risques de Crisis24, nous offrons des services de pointe, 24/7, à travers le monde.

