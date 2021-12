Ken Norgrove succédera à Scott Egan au poste de chef de la direction, Royaume-Uni et international, RSA





TORONTO, le 7 déc. 2021 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui que Ken Norgrove occupera le poste de chef de la direction, Royaume-Uni et international, RSA à compter du 10 janvier 2022, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. M. Norgrove succédera à Scott Egan, qui quittera ses fonctions chez RSA à la fin de 2021.

M. Norgrove a récemment occupé le poste de chef de la direction de RSA en Scandinavie de 2019 jusqu'à la clôture de la transaction en juin 2021. Auparavant, il était chef de la direction de RSA en Irlande et a dirigé le redressement très réussi de ce volet de l'entreprise de 2014 à 2019.

M. Norgrove relèvera de Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière, et de Mark Hodges, président du conseil d'administration de RSA pour le volet Royaume-Uni et international. Il siégera également au comité des opérations d'Intact Corporation financière.

Charlotte Jones, chef des finances de RSA, sera chef de la direction par intérim jusqu'à ce que les approbations réglementaires pour M. Norgrove soient obtenues.

« Je suis ravi d'accueillir à nouveau Ken Norgrove chez RSA à titre de chef de la direction, Royaume-Uni et international, alors que nous poursuivons sur la lancée des dernières années et visons l'objectif de continuellement surclasser l'industrie », a déclaré Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière. « Ken possède une excellente connaissance de RSA et du secteur de l'assurance et voue une passion manifeste à RSA et à sa réussite. »

« Je tiens à remercier Scott Egan pour sa contribution à RSA ces six dernières années. Scott a fait un excellent travail pour diriger le redressement du volet Royaume-Uni et international. Il a mis sur pied une équipe très solide et le rendement de l'entreprise s'est grandement amélioré grâce à son leadership. Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses projets. »

« Enfin, je tiens aussi à remercier Charlotte de diriger ce volet de l'entreprise dans l'intérim, ce qui nous permettra de terminer 2021 en force et de poursuivre sur notre lancée en 2022. »

Mark Hodges a émis ce commentaire : « Ken est une figure bien connue et très respectée dans le marché et dans l'équipe. Je suis heureux de l'accueillir dans le conseil d'administration. Il revient chez RSA à un moment crucial alors que nous traçons la voie vers la surperformance. »

« J'aimerais aussi remercier Charlotte pour son énergie et son dévouement à RSA. Elle a joué un rôle primordial dans notre succès ces trois dernières années et son soutien dans le cadre de la transition de la propriété de l'entreprise a été sans pareil. »

« Les réalisations de Scott dans l'amélioration de notre rendement au cours des trois dernières années ont établi le fondement de la prochaine phase de notre développement. Au nom du conseil d'administration, je tiens à le remercier de son importante contribution à RSA et lui souhaite le plus grand des succès dans ses projets. »

L'histoire de M. Norgrove avec RSA remonte à 1986, incluant un mandat de quatre ans au Royaume-Uni au cours duquel il a mis sur pied le secteur très prospère de l'énergie renouvelable à l'échelle mondiale. Il a aussi été vice-président chez Travelers pendant un an et chef de la direction de la division de l'assurance de dommages (Irlande) de Zurich pendant trois ans entre 2010 et 2014, avant de se joindre de nouveau à RSA. Il détient un agrément et le titre de Fellow du Chartered Insurance Institute (CII).

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La Société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 20 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

À l'extérieur de l'Amérique du Nord, la Société offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe et au Moyen-Orient sous les marques de RSA.

