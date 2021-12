Québec octroie 2,4 millions de dollars à STIQ pour renforcer la compétitivité des PME manufacturières québécoises





MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à un appui financier de 2,4 millions de dollars du gouvernement du Québec, STIQ est fière de dévoiler aujourd'hui son nouveau programme Podium Manufacturier. Cette initiative permettra de soutenir plus de 100 projets d'amélioration dans 50 entreprises manufacturières québécoises. Ce programme vise à accroître la performance et l'efficacité des PME qui évoluent dans le secteur industriel québécois et à resserrer leurs liens au sein des chaines d'approvisionnement locales.

Podium Manufacturier reprend les trois objectifs qui ont fait le succès de la démarche Podium de STIQ : l'excellence en gouvernance, l'excellence opérationnelle et l'excellence en planification et en développement de la main-d'oeuvre. Le programme prévoit, entre autres, un diagnostic de l'usine et des processus organisationnels et de gestion, de l'accompagnement pour l'élaboration du plan d'action ainsi que la contribution de ressources externes pour la réalisation des projets d'amélioration.

En étant plus compétitives, les PME pourront mieux se positionner dans leurs marchés locaux et internationaux et être plus aptes à faire face à la concurrence étrangère. Ceci favorisera notamment l'augmentation de la proportion de biens produits au Québec dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises québécoises.

« Le nouveau programme Podium Manufacturier de STIQ contribuera à stimuler la productivité et l'efficacité des chaînes d'approvisionnement locales et à accroître la compétitivité de nos entreprises manufacturières. On souhaite appuyer sa mise en place pour offrir aux entreprises d'ici un outil qui leur permettra de se distinguer de la concurrence internationale », soutient Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

Le secteur manufacturier joue un rôle de premier plan dans l'économie québécoise. Il emploie plus de 414 000 travailleurs qualifiés et génère des ventes annuelles de 153 G$*.

« Grâce à notre expertise reconnue en évaluation et en accompagnement de PME, STIQ s'est positionnée comme un acteur incontournable et stratégique dans le secteur manufacturier québécois. Au fil des ans, nos conseillers ont réalisé plus de 750 diagnostics d'entreprises. C'est donc avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que nous lançons aujourd'hui notre programme Podium Manufacturier, qui favorise une culture axée sur la performance organisationnelle, la collaboration des ressources et la convergence des objectifs pour assurer la compétitivité et la pérennité des manufacturiers québécois. », affirme Richard Blanchet, président-directeur général de STIQ.

Fondée en 1987, STIQ est une association multisectorielle d'entreprises québécoises qui a pour mission de développer les relations d'affaires et améliorer la compétitivité des entreprises manufacturières afin de favoriser l'essor de notre économie. Fort du plus grand réseau manufacturier du Québec, STIQ agit comme activateur de performance en créant des maillages fructueux et en déployant des programmes d'amélioration sur mesure.

*Données tirées du Baromètre industriel québécois de STIQ, 12e édition.

