Cape Group améliore son assurance qualité avec Procore





Procore Technologies, Inc. (NYSE : PCOR), un important fournisseur de logiciels de gestion de la construction, a annoncé aujourd'hui que son client Cape Group prolonge sa relation avec Procore. Cape Group uniformise ses processus à l'échelle nationale avec l'outil de gestion de la qualité et de la sécurité de Procore, Plans d'action. Cet outil permet à l'entreprise de numériser ses plans d'inspection et de test (PIT) et d'améliorer l'assurance qualité.

Basée à Vancouver, Cape Group est une entreprise familiale de promotion immobilière fondée en 1956 qui se fait une fierté d'avoir comme souci premier les besoins des collectivités dans lesquelles elle travaille. Que ce soit pour des unités locatives, des entrepôts, des gratte-ciels, des plans directeurs de communautés, des immeubles polyvalents, des logements sociaux ou autres, Cape Group possède une vaste expérience dans de nombreux types de projets.

L'entreprise a choisi Procore pour sa solution de gestion de la construction pour son exhaustivité et son efficacité éprouvée. Aujourd'hui, Cape Group utilise Procore pour faire le suivi de tous ses projets, y compris la budgétisation et le contrôle des coûts en temps réel. La société utilise Procore Analytics pour transformer les données du projet en renseignement, notamment par le suivi et l'analyse du temps nécessaire pour que les demandes d'information reçoivent une réponse.

« Cape Group réalise ses projets environ 10 % plus rapidement en utilisant Procore, et nous générons 10 fois plus de revenus. Nous sommes reconnaissants des innovations que Procore apporte de façon continue à sa plateforme », a dit Zack Ross, chef de l'exploitation chez Cape Group. « Procore a fait évoluer la façon dont nous travaillons chez Cape Group. Notre prochaine étape est l'uniformisation des tâches avec Plans d'action. Nous savons déjà que Procore nous permet d'offrir plus de valeur à nos clients, ce qui contribue à la croissance de notre entreprise. »

Cape Group procède actuellement à la mise en oeuvre de Plans d'action de Procore dans le but de normaliser ses processus. Plans d'action aide les entreprises à démontrer aux clients et aux autorités de réglementation qu'un chantier a respecté les normes de qualité et que chaque étape a été approuvée par la partie concernée. Plans d'action permet à Cape Group de créer des modèles pour des travaux séquentiels, comme l'assurance qualité, le coulage de béton et les plans de sécurité. Les approbateurs désignés par l'entreprise contrôlent le moment où un plan peut passer à l'étape suivante. Cela permet à Cape Group de gérer les projets de la même manière pour chaque tâche, peu importe si le travail est effectué par des équipes locales à Vancouver, Winnipeg, Ottawa ou Toronto. Tout fait l'objet d'un suivi sur la plateforme Procore, y compris les preuves d'exécution, telles que les photos.

« La plateforme Procore a été conçue spécialement pour l'industrie de la construction. Un partenaire de longue date comme Cape Group qui intègre Plans d'action dans sa gestion de projet démontre que les entrepreneurs peuvent développer leurs activités avec Procore », a dit Jas Saraw, vice-président, Canada, chez Procore.

À propos de Cape Group

Cape Group est une entreprise familiale de trois générations en activité depuis 1956, intégrée verticalement dans le secteur de la promotion immobilière. Avec plus de 60 ans d'expérience, nous sommes reconnus dans le secteur comme un groupe sur lequel on peut compter. Nous développons des projets de grande qualité qui ajoutent au dynamisme des quartiers. Dans tous nos projets, qu'ils soient avec des propriétaires fonciers, des établissements ou des acheteurs de maisons, nous sommes à l'écoute et nous tenons nos promesses. Qu'il s'agisse de gratte-ciels, d'immeubles de bureaux ou de plans directeurs de communautés, notre engagement à construire de la qualité et à établir des relations est notre priorité dans tout ce que nous faisons.

À propos de Procore

Procore est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion des projets de construction. Plus d'un million de projets et plus d'un billion de dollars américains de volume de projets de construction ont été réalisés sur la plateforme de Procore. Notre plateforme permet à chaque intervenant du projet, notamment le propriétaire, l'entrepreneur général et l'entrepreneur spécialisé, d'avoir accès aux solutions que nous avons créées expressément pour l'industrie de la construction. L'application Marketplace de Procore offre une multitude de solutions de partenaires qui s'intègrent parfaitement à notre plateforme, donnant ainsi aux professionnels de la construction la possibilité d'utiliser les solutions qui conviennent le mieux à leur projet. Basée à Carpinteria, en Californie, Procore a des bureaux au États-Unis, Canada et dans le monde entier. www.procore.com

