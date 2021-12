Un montant de 1,5 million de dollars en subventions salariales afin d'éliminer les obstacles auxquels sont confrontés les jeunes dans la bioéconomie canadienne





BioTalent Canada a annoncé aujourd'hui la relance de son programme de subventions salariales Carrière débutante qui a connu du succès. Carrière débutante verse aux employeurs de la bioéconomie des fonds pour fournir des opportunités aux jeunes confrontés à des obstacles. Le projet de 1,5 million de dollars permet de combler l'écart entre les talents et l'industrie, introduit les participants à la bioéconomie comme un cheminement de carrière viable et permet aux employeurs de renforcer leur main-d'oeuvre.

Financé en partie par le Programme de la Stratégie emploi et compétences jeunesse du gouvernement du Canada, Carrière débutante offre aux employeurs 50 % du salaire d'un jeune jusqu'à concurrence de 20 000 $ en subventions salariales pour un placement de trois à neuf mois. BioTalent Canada s'appuiera sur son succès antérieur lorsque 130 jeunes ont été placés avec 80 employeurs dans 40 villes du Canada en 2019-2020.

« La bioéconomie du Canada est confrontée à une pénurie de 65 000 travailleurs d'ici la fin de la décennie, selon l'étude nationale d'information sur le marché du travail publiée récemment par BioTalent Canada », déclare Robert Henderson, président et directeur général de BioTalent Canada. « Des programmes comme Carrière débutante sont des ressources vitales pour introduire les talents à l'industrie et renforcer le bassin de talents. Le talent est là, il a juste besoin d'une opportunité pour briller. »

La bioéconomie du Canada doit devenir plus inclusive et diversifiée dans ses pratiques d'embauche pour s'assurer que l'offre sera là pour répondre à la demande. L'accent mis par Carrière débutante sur les jeunes confrontés à des obstacles, qui comprend, sans s'y limiter, les immigrants récents, les minorités visibles, les Autochtones et les personnes LGBTQ2+, devrait aider à ouvrir certaines portes qui ont été historiquement fermées.

« Tout ce que vous avez à faire est de lire le rapport Pleins feux sur les jeunes de BioTalent Canada pour voir que les jeunes peuvent avoir un impact positif sur une organisation qui leur donne une chance », ajoute Henderson. « Nous sommes heureux de relancer le programme et d'entendre tout sur les réussites des employeurs à l'égard de la jeunesse talentueuse du Canada. »

L'un des employeurs qui ont connu un grand succès était la Coasters Association. Il peut être coûteux pour une organisation de la Basse-Côte-Nord du Québec d'attirer des talents. Lorsque Kimberly Buffitt, directrice des Opérations et de l'Innovation de la Coasters Association, a entendu parler de Carrière débutante et d'autres subventions salariales de BioTalent Canada, elle les a utilisées pour doter divers rôles, notamment un stagiaire en communications commerciales, un coordonnateur d'entreprise en biodéveloppement, un agent de soutien à la recherche et bien plus encore. Tous occupent maintenant des postes permanents.

La subvention salariale a permis à Coasters d'offrir des salaires qui permettaient aux candidats de retourner en Basse-Côte-Nord, une destination pour laquelle un billet d'avion coûte en moyenne 3 000 $.

Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme ou pour présenter une demande, consultez le site biotalent.ca/carrieredebutante.

Robert Henderson est à la disposition des intéressés pour tout commentaire.

Financé en partie par la Stratégie emploi et compétences jeunesse du gouvernement du Canada.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l'industrie. BioTalent Canada s'efforce de catalyser l'intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l'emploi et les employeurs et d'assurer l'agilité, la résilience et la durabilité de l'un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Figurant depuis peu sur la liste des 50 meilleurs lieux de travail au Canada dans la catégorie des employeurs de 10 à 50 employés et détentrice de la certification Great Place to WorkMD 2021, BioTalent Canada applique en son sein les mêmes normes que celles qu'elle recommande à ses partenaires. Ces distinctions lui ont été attribuées après une analyse rigoureuse et indépendante effectuée par Great Place to WorkMD.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site biotalent.ca.

À propos du programme Carrière débutante

Carrière débutante aide les jeunes confrontés à des obstacles liés à la transition d'emploi vers le marché du travail de la bioéconomie. Les jeunes confrontés à des obstacles comprennent, sans s'y limiter, les Canadiens handicapés, les Autochtones, les minorités visibles ou les membres de la communauté LGBTQ2+. Le programme offre aux employeurs 50 % du salaire d'un jeune jusqu'à un maximum de 20 000 $ pour un stage de trois à neuf mois. Il aide les employeurs à adopter une culture du travail diversifiée et inclusive tout en répondant à un besoin de main-d'oeuvre qualifiée. Pour en savoir plus, consultez biotalent.ca/carrieredebutante.

