Nouvelles responsabilités pour les attachées de presse du cabinet de la mairesse et du comité exécutif





MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal annonce de nouvelles responsabilités pour les attachées de presse Catherine Cadotte et Marikym Gaudreault.

Catherine Cadotte sera désormais l'attachée de presse principale de l'administration. Mme Cadotte a fait son entrée au cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal en 2019, à titre d'attachée de presse. Elle possède une longue expérience dans le monde de la politique municipale et des communications. Sa connaissance fine des enjeux municipaux et ses habiletés communicationnelles continueront d'être des atouts précieux pour le cabinet de la mairesse et du comité exécutif.

Marikym Gaudreault devient quant à elle l'attachée de presse du comité exécutif de la Ville de Montréal. Mme Gaudreault possède une longue expérience dans le domaine des communications, ayant notamment fait sa marque dans le domaine de l'analyse médias au sein de Cision Canada, des relations médias, au sein de CNW, et plus récemment, en tant que chargée de comptes au sein de l'Agence créative Leeroy. Elle travaille au sein du cabinet de la mairesse depuis le mois de mai et a rapidement fait ses preuves.

« C'est un plaisir de pouvoir compter sur les talents, l'expérience et les connaissances de Catherine Cadotte et de Marikym Gaudreault au sein de l'équipe des relations médias de notre Cabinet. Au cours des derniers mois et des dernières années, leur présence a permis de renforcer notre équipe des communications, qui travaille sans relâche pour informer la population et lui faire connaître nos priorités et nos réalisations. Le deuxième mandat que nous amorçons promet d'être chargé et c'est avec confiance que nous partagerons nos avancées grâce au travail de Catherine et de Marikym », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Équipe des relations médias du Cabinet

Catherine Cadotte, attachée de presse principale de l'administration, peut être jointe au 514 465-2591 et à l'adresse catherine.cadotte@montreal.ca.

Marikym Gaudreault, attachée de presse du comité exécutif, peut être jointe au 438 925-0884 et à l'adresse marikym.gaudreault@montreal.ca.

À noter que le poste de directeur/directrice des communications du cabinet de la mairesse et du comité exécutif est présentement vacant, Youssef Amane agissant désormais à titre de chef de cabinet de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. Le cabinet de la mairesse et du comité exécutif communiquera cette nomination aux représentant.es des médias, dès que le poste sera comblé.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

