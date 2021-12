Les PME du Québec doivent être mieux outillées pour prospérer dans une économie en transition





MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW/ - Alors que la transition vers une économie sobre en carbone s'accélère, les

PME du Québec peinent à se préparer activement à y faire face. C'est l'un des principaux constats du rapport synthèse « Trait d'union » réalisé par Québec Net Positif, à la suite de consultations menées en collaboration avec Économie verte Canada.

Les consultations ont permis d'établir un portrait de la réalité des PME québécoises et de l'écosystème d'affaires au sein duquel elles évoluent. En voici les principaux constats :

Les PME ne se préparent pas activement à faire face à l'accélération de la transition vers une économie sobre en carbone - Très peu ont réalisé un inventaire de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et connaissent leurs sources d'émissions significatives.

- Très peu ont réalisé un inventaire de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et connaissent leurs sources d'émissions significatives. Le manque de connaissances, la pénurie de main d'oeuvre, le contexte de la relance postpandémie et l'absence de contraintes règlementaires sont les principaux freins à l'action climatique des PME.

Il s'avère complexe pour les PME d'accéder à des ressources adaptées à leurs besoins - L'offre de services actuelle s'adresse principalement aux grandes entreprises et n'est pas accessible d'une façon simple et unifiée de la perspective d'une PME.

- L'offre de services actuelle s'adresse principalement aux grandes entreprises et n'est pas accessible d'une façon simple et unifiée de la perspective d'une PME. Les cibles gouvernementales établies sur un horizon à long terme (2030-2050) sont difficiles à traduire en objectifs à court terme, à l'échelle d'une PME - Les PME n'établissent généralement pas cibles de réductions. Elles ne savent pas si les chaînes de valeur dont elles font partie sont alignées sur une trajectoire de transition compatible avec un réchauffement climatique bien en-deçà de 2?C, ni quelles actions mettre en oeuvre pour ce faire.

Face à ces constats, les consultations ont permis d'identifier des besoins tangibles. Notamment, davantage de ressources devraient être déployées pour jouer un rôle vital de « trait d'union » à trois niveaux :

« Trait d'union » entre les PME et les ressources offertes au sein de l'écosystème d'affaires : Par le biais d'experts dédiés, à l'écoute de leurs besoins et en mesure de faire le pont avec les ressources existantes, les PME seraient mieux appuyées pour réussir leur transition.

: Par le biais d'experts dédiés, à l'écoute de leurs besoins et en mesure de faire le pont avec les ressources existantes, les PME seraient mieux appuyées pour réussir leur transition. « Trait d'union » entre le modèle économique actuel et la nouvelle économie sobre en carbone : Les efforts de sensibilisation et de mobilisation doivent être accélérés pour pallier le manque d'information au sujet de la transition en cours. Un meilleur accompagnement et des outils exploitables par les PME doivent permettre aux leaders d'anticiper les enjeux; imaginer les trajectoires de transition plausibles pour leur entreprise, leur secteur d'affaires et leur région; initier et accélérer la transition, sur une base individuelle et collective. Du financement additionnel doit être dirigé vers les startups qui créent de nouveaux modèles d'affaires et des solutions. Finalement, l'accès aux marchés locaux, nationaux et internationaux pour les produits avec un avantage carbone et un fort potentiel d'exportation doit être favorisé.

: Les efforts de sensibilisation et de mobilisation doivent être accélérés pour pallier le manque d'information au sujet de la transition en cours. Un meilleur accompagnement et des outils exploitables par les PME doivent permettre aux leaders d'anticiper les enjeux; imaginer les trajectoires de transition plausibles pour leur entreprise, leur secteur d'affaires et leur région; initier et accélérer la transition, sur une base individuelle et collective. Du financement additionnel doit être dirigé vers les startups qui créent de nouveaux modèles d'affaires et des solutions. Finalement, l'accès aux marchés locaux, nationaux et internationaux pour les produits avec un avantage carbone et un fort potentiel d'exportation doit être favorisé. « Trait d'union » entre les acteurs en développement économique et les experts de la transition : Les nouvelles connaissances au sujet des trajectoires de transition plausibles pour l'économie mondiale, canadienne et québécoise sont en constante évolution. En s'assurant de toujours mieux outiller les intervenants économiques qui accompagnent les PME, celles-ci bénéficieront d'un meilleur appui, au bon moment, pour faire face aux défis et se préparer à saisir les occasions d'affaires qui se présenteront.

Les consultations ont été réalisées grâce à l'appui du Mouvement Desjardins et de la Fondation McConnell à titre de Partenaires et à l'appui d'Énergir à titre de Collaborateur.

En complément aux informations qualitatives recueillies auprès de 151 personnes, le rapport intègre des données quantitatives tirées de l'Enquête sur le développement durable, les pratiques écoresponsables et les technologies propres réalisée auprès de plus de 4 300 entreprises par l'Institut de la Statistique du Québec.

Citations :

« La mobilisation en cours vers une économie sobre en carbone est une véritable occasion pour le Québec de diversifier ses partenariats commerciaux et de repenser son développement économique pour favoriser une prospérité durable dans toutes les régions du Québec, » souligne Anne-Josée Laquerre, Directrice générale de Québec Net Positif. « De nombreuses PME innovantes agissent déjà comme des vecteurs d'accélération de la transition. Nous avons collectivement tout avantage à ce que de plus en plus de PME soient sensibilisées, mobilisées et outillées pour réussir leur transition. »

« Nous avons été inspirés par la découverte du vibrant écosystème de développement durable du Québec et avons apprécié rencontrer plus de 150 parties prenantes intéressées à échanger sur comment accélérer la transition des entreprises vers une économie sobre en carbone, » note Priyanka Lloyd, Directrice générale d'Économie verte Canada. « Nous espérons pouvoir mettre à profit notre expérience à bâtir une économie verte grâce à des Carrefours dans diverses régions du Canada pour établir des partenariats avec des organismes locaux qui souhaitent se doter de nouvelles connaissances et renforcer le soutien offert aux entreprises du Québec. »

« Les constats des consultations nous aideront à mieux cibler les besoins d'accompagnement de nos membres et clients dans la transition vers une économie résolument plus faible en carbone, » affirme Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises au Mouvement Desjardins. « Ceci s'inscrit dans le cadre de notre plan d'action ayant pour objectif d'atteindre, d'ici 2040, un bilan de zéro émission nette sur nos opérations et sur nos activités de financement et d'investissement de fonds propres dans trois secteurs intenses en carbone: l'énergie, le transport et l'immobilier, » conclut-il.

Pour en savoir plus :

Téléchargez le Sommaire



Téléchargez le rapport : Trait d'union : Besoin des PME face à l'accélération de la transition et pertinence d'établir des carrefours d'économie sobre en carbone au Québec



Consultez la Cartographie de l'écosystème de l'économie sobre en carbone au Québec

À propos de Québec Net Positif

Québec Net Positif est un laboratoire d'idées indépendant à but non lucratif dont la raison d'être est d'accélérer la transition de l'économie québécoise vers un avenir sobre en carbone et « net positif ». Sa mission est de sensibiliser, outiller et mobiliser les entreprises pour les aider à aller au-delà de l'atténuation des risques et activer leur plein potentiel de création d'impacts positifs sur la société et l'environnement. www.quebecnetpositif.ca

À propos d'Économie verte Canada

Économie verte Canada est un organisme à but non lucratif national dont la mission est d'accélérer la transition du Canada vers un avenir net zéro qui soit inclusif et dynamique. Avec la puissance d'un réseau national réunissant plus de 300 entreprises au sein de neuf Carrefours, Économie verte Canada oeuvre à améliorer les affaires, ensemble ! www.greeneconomy.ca

