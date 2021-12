Itinérance : mise en place des mesures hivernales





MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - À l'approche de la saison froide, la Mission Old Brewery annonce les mesures prises pour répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance.

Hébergement d'urgence

Le Pavillon Webster de la Mission Old Brewery propose 172 places, réservées aux hommes. Depuis cinq ans, les résidents peuvent y rester en tout temps, ce qui en fait la seule ressource de ce type à Montréal à offrir des services d'urgence 24/7, axés sur l'accompagnement et l'aide au relogement.

Du côté des femmes, 32 places sont destinées à l'hébergement d'urgence, au sein du Pavillon Patricia Mackenzie. Des programmes de transition permettent aux participantes de cheminer vers un logement permanent. Dix places supplémentaires sont réservées aux femmes en situation d'itinérance ayant des problèmes de santé mentale persistants.

L'Hôtel-Dieu du CHUM dispose de 183 places, disponibles 24/7, et accueillant des hommes, des femmes et des couples en situation d'itinérance. La Mission Old Brewery y est responsable de l'accueil et de l'accompagnement psychosocial qui supervise les opérations de nuit.

Halte-chaleur et navettes



Le Café Mission Keurig® se transformera le soir en halte-accueil et lieu de répit, offrant des collations, ainsi qu'un accès à des douches et à une buanderie. L'hiver dernier, 3183 visites ont été enregistrées.

Le Solidaribus et la Petite Navette de la Mission assureront un service régulier de transport, matin et soir, afin de faciliter l'accès aux lieux d'hébergement et éviter que des personnes aient à passer la nuit au froid. L'hiver dernier, ces deux navettes ont effectués 17?064 transports sécuritaires.

Zones d'isolement

La Mission demeure à l'affût de la situation pandémique. Elle poursuit la collaboration avec la Santé publique pour les opérations de dépistage et de vaccination auprès de la population itinérante. L'hôtel Abri du voyageur agit à titre de lieu d'isolement (zone rouge-orange) pour les personnes itinérantes ayant la COVID-19 ou à risque de la contracter.

« Je tiens à rappeler à nos gouvernements l'importance de financer des services 24/7 et la nécessité de soutenir le plan Un pas de plus, élaboré par les principaux organismes en itinérance. Il devient impératif d'assurer des services à longueur d'année et de renforcer les démarches d'accompagnement psychosocial avec des programmes d'accès au logement », a souligné le président et chef de la direction de la Mission Old Brewery, James Hughes.

À propos de la Mission Old Brewery



Fondée en 1889, la Mission Old Brewery est la plus grande ressource pour les hommes sans-abri au Québec et les femmes sans-abri au Canada. Elle offre un large éventail de programmes et de services avant-gardistes afin de contrer l'itinérance chronique. Parmi ceux-ci, on retrouve des services d'urgence 24/7, de logement et de soutien psychosocial, ainsi que des programmes de santé physique et mentale. La Mission mène également des initiatives de recherche et de sensibilisation qui contribuent à une meilleure compréhension de l'itinérance en tant que problème social qui peut être résolu. Pour en savoir plus : missionoldbrewery.ca

SOURCE Mission Old Brewery

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 07:44 et diffusé par :