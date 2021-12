Le système de chirurgie robotique Hugo(MC) de Medtronic reçoit l'homologation de Santé Canada, facilitant l'accès à la chirurgie robotique au Canada





BRAMPTON, ON, le 7 déc. 2021 /CNW/ - Medtronic Canada ULC, une filiale de Medtronic plc (NYSE: MDT), un chef de file mondial des technologies de soins de santé, a annoncé que son système de chirurgie robotique HugoMC a été homologué par Santé Canada aux fins d'utilisation dans le cadre d'interventions chirurgicales urologiques et d'interventions laparoscopiques gynécologiques, qui représentent environ la moitié des chirurgies assistées par robot effectuées actuellement1.



« Cette homologation représente une nouvelle possibilité pour les soins de santé au Canada. Elle permettra à plus de patients de profiter des avantages de la chirurgie robotique en s'attaquant aux obstacles liés au coût et à l'utilisation qui avaient entravé l'adoption de la chirurgie robotique depuis deux décennies, affirme Megan Rosegarden, présidente de la division de robotique chirurgicale, qui fait partie du portefeuille médico-chirurgical de Medtronic. Nous commençons désormais à voir ce dont le système de chirurgie robotique Hugo est capable entre les mains des cliniciens en Amérique latine, en Inde et en Europe. Il est temps d'amener ces nouvelles possibilités prometteuses au Canada. »

À l'échelle mondiale, seulement 3 % environ des chirurgies des tissus mous sont assistées par robot1, malgré les avantages de la chirurgie minimalement invasive qu'ils offrent aux patients - soit la réduction des complications et de la durée d'hospitalisation et le retour rapide aux activités habituelles3-5,?.

« La technologie de chirurgie minimalement invasive a un rôle à jouer dans la réduction des retards de chirurgies au Canada. En réduisant la durée d'hospitalisation des patients et le nombre de retours à l'hôpital, nous pouvons accroître le rendement de nos précieuses ressources de soins de santé, déclare Neil Fraser, président de Medtronic Canada. Actuellement au Canada, seulement 1 à 2 % des chirurgies sont réalisées avec l'aide d'un robot chirurgical2. Je suis fier que le lancement d'Hugo nous permettra de changer la donne et surtout d'améliorer l'expérience des patients et des fournisseurs de soins. La première étape sera de travailler avec nos partenaires du milieu hospitalier afin de déterminer les meilleurs candidats pour introduire le système de chirurgie robotique en fonction des résultats des patients et du coût. »

Le système de chirurgie robotique Hugo est une plateforme modulaire multiquadrants utilisée en chirurgie urologique et en chirurgie laparoscopique gynécologique, qui combine des instruments à articulations mobiles, la visualisation 3D et un système infonuagique de capture vidéo de Touch SurgeryMC Enterprise. Des équipes de soutien spécialisées offrent des services d'optimisation des programmes du système, d'entretien et de formation.

L'homologation du système par Santé Canada suit de près plusieurs autres événements marquants dans le lancement du système de chirurgie robotique Hugo à l'échelle mondiale, notamment l'obtention de l'homologation « CE » en Europe et les premières interventions urologiques et gynécologiques en Amérique latine et en Inde, qui sont incluses dans le registre de patients du système.

Le système de chirurgie robotique Hugo est disponible sur le marché dans certaines régions du globe. L'approbation, l'autorisation et la disponibilité sur le marché dépendent des exigences réglementaires de chaque pays. Dans l'Union européenne, le système de chirurgie robotique Hugo détient l'homologation CE. Au Canada, le système de chirurgie robotique Hugo est homologué par Santé Canada. Aux États-Unis, le système de chirurgie robotique Hugo est un dispositif expérimental qui n'est pas encore en vente. Touch Surgery Enterprise n'est pas conçu pour la chirurgie directe ou pour appuyer le diagnostic ou le traitement de toute maladie ou condition médicale.

À propos de Medtronic Canada ULC

Une pensée audacieuse. Des actions plus audacieuses. Nous sommes Medtronic. Fière de servir l'industrie des soins de santé canadiens depuis plus de 50 ans, Medtronic Canada ULC a son siège social à Brampton, en Ontario, avec des bureaux régionaux à Montréal et à Vancouver, et est une filiale de Medtronic plc. Nous sommes la principale entreprise mondiale des technologies de soins de santé qui s'attaque avec audace aux problèmes de santé les plus difficiles auxquels l'humanité est confrontée, en recherchant et en trouvant des solutions. Notre mission - soulager la douleur, rétablir la santé et prolonger la vie - réunit une équipe mondiale de plus de 90 000 personnes passionnées. Nos technologies et traitements traitent 70 problèmes de santé et comprennent des dispositifs cardiaques, des robots de chirurgie crânienne et médullaire, des pompes à insuline, des instruments chirurgicaux, des systèmes de monitorage des patients et plus encore. Forts de nos connaissances diverses, de notre curiosité insatiable et de notre désir d'aider tous ceux qui en ont besoin, nous proposons des technologies novatrices qui transforment la vie de deux personnes chaque seconde, chaque heure, chaque jour. Attendez-vous à plus de nous alors que nous favorisons les soins basés sur la connaissance, les expériences qui donnent la priorité aux personnes et de meilleurs résultats pour tous. Dans tout ce que nous faisons, nous concevons l'extraordinaire.

Pour de plus amples renseignements sur Medtronic Canada, consultez le site www.medtronic.ca et suivez @MedtronicCa sur Twitter et LinkedIn.

? En comparaison de la chirurgie ouverte. 1 Selon les estimations à l'interne et le rapport de Medtronic « FY20 market model: procedural volume data. » 2 Institut canadien d'information sur la santé. 2017-2018. Base de données sur les congés des patients 2017-2018 et Système national d'information sur les soins ambulatoires 2017-2018. Jeu de données acheté dans les données de Medtronic Canada. 3 Fitch, K., T. Engel et A. Bochner. « Cost differences between open and minimally invasive surgery », Managed Care, vol. 24, no 9 (sept. 2015), p. 40-48. 4 Tiwari, M. M., J. F. Reynoso, R. High, A. W. Tsang et D. Oleynikov. « Safety, efficacy, and cost effectiveness of common laparoscopic procedures », Surgical Endoscopy, vol. 25, no 4 (2011), p. 1127-1135. 5 Roumm, A. R., L. Pizzi, N. I. Goldfarb et H. Cohn. « Minimally invasive: minimally reimbursed? An examination of six laparoscopic surgical procedures ». Surgical Innovation, vol. 12, no 3 (2005), p. 261-287.

