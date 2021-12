Boralex poursuit sa diversification et met en service son 1er parc solaire flottant, en France





PARIS, le 7 déc. 2021 /CNW/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce la mise en service de son premier parc solaire flottant, à Peyrolles-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Le site est constitué de plus de 43 000 panneaux photovoltaïques pour une puissance installée de 12 MWac. Il est déployé en un îlot de 12 ha sur le plan d'eau dit « des Chapeliers », une ancienne gravière en eau faisant l'objet d'un projet global de réaménagement.

Le site produira annuellement plus de 22 GWh, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 6 400 foyers. Le projet a été lauréat de l'appel d'offres CRE 4 (période 7) et bénéficie ainsi d'un contrat de complément de rémunération de 20 ans.

Le projet de parc solaire flottant trouve son origine dans la volonté de la société Durance Granulats et la commune de Peyrolles-en-Provence de réaménager une gravière en eau arrivée en fin d'exploitation sur le site dit « des Chapeliers ». Il constitue la réponse au volet énergétique souhaité par l'exploitant et la commune et a été confié à Boralex en 2016. La société a dès lors lancé les études spécifiques visant à définir les enjeux environnementaux, paysagers et techniques pour aboutir à un actif intégrant une solution technologique durable et facile à exploiter au quotidien.

Ainsi, cinq années après son lancement, Peyrolles-en-Provence devient le premier actif de Boralex à utiliser la technologie du solaire flottant, qui valorise une étendue d'eau ayant fait l'objet d'une activité à caractère industriel en un actif de production d'énergie renouvelable.

Aussi, grâce à un partenariat mis en place entre Boralex et l'Institut National de l'Énergie Solaire (INES), leader mondial de la R&D et de l'expertise pour les technologies solaires, le parc solaire fera l'objet d'un suivi et de mesures spécifiques pendant au moins les trois premières années d'exploitation. Cette approche scientifique contribuera à améliorer les connaissances pouvant ainsi faire progresser la technologie du solaire flottant, et permettra également d'optimiser les performances globales du site.

« Le site de Peyrolles-en-Provence est le fruit d'un important travail d'ingénierie et de concertation avec les parties prenantes. Nos équipes ont su tirer parti de cette innovation afin de fournir une solution technico-écologique adaptée à son environnement naturel, et ainsi répondre au besoin formulé par Durance Granulats et la commune de Peyrolles-en-Provence. Nous sommes aujourd'hui très fiers de voir le site produire ses premiers électrons », a déclaré Nicolas Wolff, Vice-président et directeur général Boralex, Europe.

