Nouvelle campagne pour LÉO, programme de soutien psychologique pour les travailleurs·euses et bénévoles des entreprises collectives du Québec





MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - LÉO, le service de soutien psychologique des 320 000 employés·ées et millions de bénévoles des coopératives et OBNL du Québec, reviendra à partir d'aujourd'hui avec un soutien renforcé : des ateliers collectifs, une recherche sur la santé mentale et un nouveau site Internet.

Créé initialement en juin 2020 en réponse à la détresse psychologique liée à la pandémie, LÉO est une initiative portée par le Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire (CSMO-ÉSAC) grâce au soutien financier de la Fondation Lucie et André Chagnon. Depuis un an, chaque employé·e, gestionnaire et bénévole d'une coopérative ou d'un OBNL peut bénéficier gratuitement de 5 séances sur rendez-vous pour de l'écoute, des conseils ou des pistes de stratégies. Le service est disponible en français, anglais ou espagnol au 1 855 768-7LEO (1-855 768-7536).

En 2021, près de 35% des travailleuses et travailleurs du communautaire affirment vivre de l'épuisement au Québec, selon l'enquête Engagé·e envers ma santé!, menée par la professeure au département de psychologie de l'UQAM Sophie Meunier, également chercheuse principale au Laboratoire de recherche sur la santé au travail. « Il y a une culpabilité de ne pas en faire assez pour leur organisme, et de ne pas être capable de répondre à tous les besoins des usagers-ères », explique Mme Meunier.

Pour répondre de façon encore plus adéquate à la demande des organisations collectives et pour soutenir ses travailleurs·euses, Léo se dote de nouveaux outils, dont le site Internet : leoquebec.org, et agrandit son offre de soutien avec Léo collectif dans le cadre de sa campagne nationale Tu prends soin des autres... Et si tu pensais aussi à toi?

« Nous avons pu constater, à maintes reprises, combien le travail de celles et ceux qui oeuvrent en action communautaire et en économie sociale est essentiel à l'ensemble de la société. Depuis de longs mois, sans relâche, employés.ées et bénévoles viennent en aide aux plus vulnérables. Alors que beaucoup souffrent, en ce moment, d'épuisement, il est de notre devoir de leur offrir tout le soutien nécessaire. Nous sommes fiers de contribuer à cette initiative et nous en saluons les porteurs, » a mentionné M. Jean-Marc Chouinard, président de la Fondation Lucie et André Chagnon.

« Léo collectif se veut un espace pour échanger sur des sujets en lien avec la santé psychologique au travail, la collaboration, et le bien-être des équipes », dit Odette Trépanier, directrice générale du CSMO-ÉSAC.

Enfin, pour mesurer l'impact de ces soutiens, une grande enquête sur le bien-être au travail dans les coopératives et OBNL du Québec est lancée. Cette dernière est portée par l'équipe de Sophie Meunier de l'UQAM.

Léo est rendu possible par le soutien financier de la Fondation Lucie et André Chagnon, l'expertise de l'Association lavalloise de parents et amis pour le bien-être mental, du service de psychothérapie du Centre St-Pierre, de la participation du Laboratoire de recherche sur la santé mentale de l'UQAM, ainsi qu'à l'appui de nombreux regroupements nationaux et régionaux du secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action communautaire.

Le CSMO-ÉSAC a pour mission de favoriser et de consolider la concertation afin de résoudre les problèmes de main-d'oeuvre communs aux organisations collectives du Québec. http://www.csmoesac.qc.ca.

SOURCE Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire (CSMO-ÉSAC)

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 07:00 et diffusé par :