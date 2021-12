Crewdle franchit la barre des 10?000 utilisateurs actifs mensuels





Crewdle poursuit sa croissance et a maintenant franchi le cap des 10?000 utilisateurs actifs mensuels, alors que le nombre d'utilisateurs enregistrés en septembre était de 1?000.

MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW/ - La plateforme de vidéoconférence Crewdle a franchi la barre des 10?000 utilisateurs, soit un taux de croissance mensuel moyen de 76 % au cours des dix derniers mois, avec une portée internationale couvrant l'Europe, l'Afrique et la région Asie-Pacifique, ont annoncé ses fondateurs mardi. Ce nouveau jalon a été atteint un peu plus d'un mois après la clôture d'une ronde de financement de plus de 2 millions de dollars. La jeune pousse technologique montréalaise spécialisée dans les communications pair-à-pair (P2P) en temps réel est sur la bonne voie pour révolutionner les communications virtuelles, en offrant l'alternative la plus écologique aux plateformes de communication collaborative basées sur serveur pour les appels vidéo et les vidéoconférences.

En grande partie alimentée par des utilisateurs soucieux de l'environnement qui cherchent à faire une différence, et par le besoin exponentiel du travail à distance dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la croissance rapide du nombre d'utilisateurs est également le résultat d'une initiative de marketing stratégique récemment lancée, d'autres partenariats récents et du bouche-à-oreille.

«?Rapidement, et à la suite de notre récente ronde de financement, nous avons pu accélérer les efforts de commercialisation et nous concentrer davantage sur l'acquisition de nouveaux clients?», a déclaré Vincent Lamanna, président-directeur général de Crewdle. «?Nous avons lancé un nouveau programme partenaires, en collaboration avec PartnerStack, et la réponse est actuellement au-delà de nos attentes. Nous prenons également note de l'attention et de l'attrait croissants des utilisateurs du monde entier qui adhèrent à notre vision et partagent nos valeurs environnementales, puisque leur nombre d'utilisateurs actifs ne cesse d'augmenter chaque jour. Nous sommes ravis de l'intérêt que suscitent notre entreprise et sa technologie, et nous envisageons déjà de franchir la prochaine étape : le cap des 100?000 utilisateurs?!?»

Fondée en 2020 par les entrepreneurs montréalais Vincent Lamanna et Pierre Campeau, Crewdle est par ailleurs la toute première entreprise de sa catégorie au monde à être certifiée carboneutre. En supprimant l'utilisation de serveurs qui interfèrent entre les participants lors d'une communication vidéo, et qui sont connus pour être très énergivores, Crewdle consomme moins d'énergie et émet donc moins de carbone. Plus verte, plus confidentielle et plus abordable, la plateforme de vidéoconférence et d'appels vidéo respectueuse de l'environnement permet d'économiser jusqu'à 1 kg de CO 2 et 12 litres d'eau potable par heure et par participant. Elle est facile à utiliser et il n'y a rien à télécharger.

«?Que nous soyons collés à nos écrans, travaillons à distance ou que nous gardons simplement le contact avec nos familles, nos proches et nos amis, nos façons de faire ont changé et nous ne réalisons pas toujours les effets ce de changement d'habitudes?», a ajouté Vincent Lamanna. «?Crewdle est la nouvelle façon plus futée de faire vos vidéoconférences, et permet aux gens de contribuer à changer la donne avec chaque conversation virtuelle.?»

La plus récente version de Crewdle est offerte gratuitement avec certaines restrictions?; des forfaits compétitifs sont également proposés pour les PME ou les particuliers. La plateforme est gratuite pour les organisations à but non lucratif (OBNL) de petite et moyenne taille?; des réductions importantes sont aussi offertes pour les OBNL de plus grande taille. Crewdle est également offerte par l'intermédiaire du catalogue réseau d'AppDirect et son vaste réseau de conseillers professionnels AppSmart . Crewdle fonctionne dans les fureteurs populaires sur ordinateurs de bureau et est optimisée pour Safari (iOS), et pour Chrome (Android). Crewdle s'intègre également à Google Agenda, au Calendrier Microsoft 365 Outlook et à Slack.

Pour découvrir toutes les fonctionnalités et les avantages d'utiliser Crewdle, ou pour rejoindre le Programme partenaires , visitez crewdle.com dès aujourd'hui?!

À propos de Crewdle

Crewdle développe des technologies distribuées extensibles qui transforment la façon dont les entreprises et les particuliers collaborent et se rencontrent à distance en offrant des outils de communication vidéo écologiques, sécurisés et simples à utiliser. Fondée en 2020 à Montréal, Crewdle prouve que les technologies de communication pair-à-pair (P2P) offrent un environnement confidentiel en supprimant les serveurs entre les utilisateurs lors des rencontres virtuelles. Le résultat est un écosystème numérique durable, davantage privé et confidentiel, et respectueux de l'environnement, fourni par la seule entreprise de vidéoconférence à être certifiée carboneutre.

