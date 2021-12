Sunny Varkey lance Tmrw, un nouveau système d'exploitation d'apprentissage (LearnOS) pour l'éducation dans le monde afin de mettre une éducation de qualité à la portée de tous les enfants





- Conçu pour être accessible et abordable pour les écoles des pays développés et en développement

- Conçu par des éducateurs pour des éducateurs, les enseignants étant au coeur de la plateforme

DUBAÏ, EAU, 7 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Tmrw, un nouveau système d'exploitation d'apprentissage (LearnOS) évolutif pour l'éducation dans le monde dont la mission est d'aider à apporter une éducation de qualité à tous les enfants, a été lancé aujourd'hui.

Sa plateforme intégrée est conçue pour être accessible et abordable pour les écoles financées par des gouvernements de pays développés et en développement, cherchant à atteindre tous les écoliers et étudiants, indépendamment de leur origine ou de leur capacité à payer. L'objectif de Tmrw est de soutenir l'apprentissage, l'enseignement et les besoins opérationnels de l'enseignement primaire et secondaire, de l'enseignement supérieur et de l'apprentissage tout au long de la vie. Tmrw a laissé des enseignants diriger depuis la phase de conception jusqu'au déploiement final.

La pandémie actuelle de COVID-19 a souligné le besoin urgent d'une solution technologique intégrée pour l'éducation dans le monde. Tmrw cherche à fournir un écosystème éducatif qui offre bien plus qu'un système d'apprentissage ou de gestion scolaire traditionnel et autonome.

La plateforme comprend des modules permettant de gérer et de superviser le programme scolaire, l'évaluation et le suivi des progrès des élèves. Elle dispose de fonctionnalités non académiques telles que la gestion du sport, des conseils et du bien-être. Elle permet aux écoles de gérer les relations avec les parents et les élèves et comprend des fonctionnalités personnalisées de protection de la santé et de la sécurité des enfants. La plateforme comprend également des opérations de back-office telles que la gestion des revenus, des RH, des salaires, des finances et des achats.

Tmrw est une entreprise de transformation de l'éducation qui offre des services éducatifs complets tels que :

TMRW Academy , axée sur le développement professionnel

, axée sur le développement professionnel Education Command Center , au service des responsables politiques avec des fonctionnalités de prise de décision en temps réel

, au service des responsables politiques avec des fonctionnalités de prise de décision en temps réel Tech-In-A-Box , une infrastructure technologique complète couvrant l'écosystème scolaire

, une infrastructure technologique complète couvrant l'écosystème scolaire Tmrw Advisory Services pour les établissements d'enseignement sur la conception des programmes, la transformation numérique, l'amélioration des écoles et les stratégies éducatives à l'échelle nationale.

Issu de GEMS Education, Tmrw est devenue une entité technologique indépendante de GEMS. Aujourd'hui, GEMS est le seul opérateur d'éducation du secteur privé à disposer d'une plateforme complète pour les enseignants, les élèves et les parents. Cette expérience est le fondement de Tmrw, qui cherche à avoir un impact sur un milliard d'étudiants grâce à la technologie.

M. Sunny Varkey, président et fondateur de TMRW et de GEMS Education, a déclaré :

« Une éducation de qualité est un grand facteur d'égalité. Elle comble le fossé entre les riches et les pauvres et nous donne la meilleure occasion d'améliorer l'état de notre monde. En fin de compte, notre vision est de donner à chaque enfant son droit de naissance à une excellente éducation et de lui donner l'espoir d'un avenir meilleur. Nous avons conçu cette plateforme pour qu'elle soit accessible et abordable pour les écoles financées par des gouvernements dans le monde entier afin d'aider à améliorer les résultats d'apprentissage partout où nous le pouvons. »

Le PDG de TMRW et le responsable en chef de l'innovation du groupe GEMS Education, M. Krishnan Gopi, a déclaré :

« L'éducation se transforme à grande vitesse, s'éloignant des modèles conventionnels d'enseignement et d'apprentissage qui ont dominé le secteur jusqu'à présent. Conçue par des éducateurs pour des éducateurs, TMRW aidera les étudiants à mieux apprendre, les enseignants à mieux enseigner, les parents à s'engager davantage et les écoles à devenir plus efficaces. »

La plateforme est sécurisée, évolutive, multilingue et hautement configurable pour répondre aux différents besoins des systèmes éducatifs à travers le monde. Elle utilise des technologies exponentielles telles que l'IA/l'apprentissage automatique, la réalité augmentée/la réalité virtuelle, la blockchain et l'IoT pour révolutionner l'expérience d'enseignement et d'apprentissage.

*Pour plus d'informations sur la façon dont Tmrw peut permettre aux écoles d'améliorer leurs résultats d'enseignement et d'apprentissage, veuillez envoyer un mail à l'adresse suivante : info@tmrw.group

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 06:53 et diffusé par :