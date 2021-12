/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Fraser organisera un événement virtuel sur la protection et l'autonomisation des femmes et des filles déplacées d'Amérique centrale et du Mexique/





OTTAWA, ON, le 6 déc. 2021 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté organisera un événement virtuel sur la protection et l'autonomisation des femmes et des filles déplacées d'Amérique centrale et du Mexique.

Le ministre est le président actuel de la Plateforme de soutien du Cadre régional global de protection et de solutions pour l'Amérique centrale et le Mexique (connu sous le nom de MIRPS en espagnol). La plateforme de soutien MIRPS est l'une des trois plateformes lancées lors du Forum mondial sur les réfugiés de décembre 2019 à l'appui du Pacte mondial sur les réfugiés. Le thème du Canada pour son mandat d'un an à la présidence de la Plateforme de soutien est « La protection et l'autonomisation des femmes et des filles en mouvement ».

Les principaux conférenciers présents sont :

Nelly Jerez , sous-secrétaire aux relations étrangères pour les affaires consulaires et migratoires du Honduras , présidence pro-tempore du MIRPS

, sous-secrétaire aux relations étrangères pour les affaires consulaires et migratoires du , présidence pro-tempore du MIRPS Gillian Triggs , Secrétaire générale adjointe, Haut-commissaire adjoint pour la protection, Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)

, Secrétaire générale adjointe, Haut-commissaire adjoint pour la protection, Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) Maricarmen Plata , Secrétaire pour l'accès aux droits et à l'équité, Organisation des États américains (OEA)

La réunion peut être visionnée en direct :

Date : le mardi 7 décembre, 2021

Heure : 10h à 11h30 (HE)

Coordonnées :

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 06:35 et diffusé par :