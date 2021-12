CGI soutient OneWeb pour optimiser la gestion de sa constellation de satellites





LONDRES, le 7 déc. 2021 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) a conçu et déployé un système logiciel de gestion de réseaux des missions de OneWeb, une entreprise de communications par satellite en orbite basse assurant la connectivité pour les gouvernements, les entreprises et les communautés. La solution aidera OneWeb dans l'optimisation, la configuration et les opérations de sa flotte de satellites et de ses stations au sol. Le système logiciel, déployé par des équipes de CGI au Royaume-Uni et au Canada, est un élément essentiel de l'écosystème global de OneWeb, qui permet une connectivité à haut débit et à faible latence partout sur terre, en mer et dans les airs. OneWeb vise à offrir une couverture au-delà du 50e parallèle d'ici la fin de 2021. L'entreprise commencera par combler une lacune de connectivité de longue date et créera une capacité de communication sécurisée pour ses clients commerciaux et gouvernementaux.

Michele Franci, chef de la prestation de services de OneWeb : « CGI a joué un rôle déterminant dans la mise en service de OneWeb en proposant des systèmes centraux de contrôle au sol qui permettent à nos équipes d'exploitation du réseau et des satellites de superviser et de gérer les ressources du système et d'offrir une couverture et une disponibilité continues et sans faille à nos clients. Ce fut un projet d'envergure et CGI fait partie de la famille OneWeb depuis le début. Nous sommes reconnaissants pour ce soutien continu qui se poursuivra pendant la phase opérationnelle afin de permettre à OneWeb de maintenir des niveaux de services à la clientèle des plus élevés. »

Neil Timms, vice-président principal, Industrie spatiale, défense et renseignement, CGI au Royaume-Uni et en Australie : « Nous sommes ravis de soutenir OneWeb dans la mise en oeuvre de services mondiaux de connectivité à haute vitesse. CGI est particulièrement bien placée pour soutenir la constellation de satellites de OneWeb grâce à son expérience de longue date et à sa connaissance approfondie des systèmes terrestres sécurisés de commande et de contrôle essentiels à la mission. Le système développé par notre équipe gère de grandes quantités de données, dont approximativement huit milliards de points de données évalués chaque jour pour garantir que OneWeb offre le meilleur service à ses clients. »

CGI soutient OneWeb depuis 2017. Nous avons permis la mise en oeuvre du logiciel de planification de missions et de contrôle de réseaux pour le programme de lancement visant à construire une flotte de 650 satellites en orbite terrestre basse (LEO) et 40 stations au sol. CGI a développé un logiciel sur mesure en utilisant à la fois des méthodologies agiles et en cascade, et a intégré les meilleures solutions commerciales prêtes à l'emploi dans un nuage privé sécurisé de CGI. Nous avons également fourni un service de sécurité géré en tout temps pour permettre à OneWeb de contrôler son réseau de communication par satellite.

Les systèmes de CGI optimisent la capacité de communication mise à la disposition des utilisateurs tout en respectant les contraintes réglementaires, technologiques, environnementales, opérationnelles et d'inventaire. Celles-ci changent à la seconde près pour chacun des 650 satellites actifs et des quelque 9 000 faisceaux qui se déplacent à la surface de la Terre à environ sept kilomètres par seconde. Un plan type de 24 heures prévoit environ 60 000 transferts de satellites entre différentes stations terrestres. La solution s'adapte non seulement aux changements majeurs liés au lancement, à l'exploitation et au remplacement de nouveaux satellites, mais également à l'évolution de la topologie du segment terrestre.

Depuis plus de 40 ans, CGI propose des systèmes logiciels complexes et essentiels à la mission de l'industrie spatiale à des clients de partout en Europe, en Australie, en Asie et en Amérique du Nord qui sont utilisés pour la navigation, les communications et les activités par satellite et les applications spatiales.

