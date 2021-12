Vodafone Cook Islands adopte la technologie Hansen pour accélérer son programme de transformation numérique





Hansen Technologies (ASX:HSN) a le plaisir d'annoncer que Vodafone Cook Islands a déployé Hansen CCB, qui fait partie de la Suite Hansen pour les fournisseurs de services de communication (FSC). Hansen CCB, une solution de facturation sur mesure s'appuyant sur Microsoft Dynamics 365 Business Central, fournit une capacité ERP de bout en bout "Business in a Box" pour les FSC du monde entier. Vodafone rejoint ainsi les plus de 600 clients internationaux de Hansen.

Vodafone Cook Islands cherchait à remplacer ses systèmes comptables et de facturation traditionnels par une application unique répondant aux besoins de ses clients directs locaux et capable également de prendre en charge leur volume relativement important de contrats touristiques à court terme. Se trouvant dans une destination éloignée, il était essentiel de trouver une solution autogérée avec une vaste capacité de configuration, des interfaces en ligne, des intégrations modernes et une expérience reconnue du marché.

Hansen CCB permet aux FSC de déployer et de facturer rapidement de nouveaux services de communication, et de proposer des services de téléphonie fixe et mobile, des services d'internet haut débit, d'IPTV, de contenus et d'offres groupées. Grâce à son intégration au logiciel de gestion commerciale et ERP de Microsoft, Hansen CCB fournit une plateforme unifiée réduisant le coût et la complexité opérationnelle associés à l'exploitation et à la maintenance de systèmes logiciels fragmentés.

Phillip Henderson, responsable exécutif, Vodafone Cook Islands: "Chez Vodafone Cook Islands, nous avons tout de suite été impressionnés par l'expertise de l'équipe Hansen. Ils nous ont démontré un bilan éprouvé et pionnier en matière de transformation numérique pour les FSC du monde entier, avec un déploiement rapide, rentable et à distance alors que la pandémie battait son plein. Nous sommes ravis de la capacité enrichie en fonctionnalités et de la polyvalence de la solution Hansen, et avons déjà réalisé d'importantes optimisations de processus depuis son lancement début juillet."

David Castree, président régional Asie-Pacifique et responsable des partenariats internationaux: "Avec l'ajout de Hansen CCB, les ressources de Vodafone pourront se concentrer activement sur la croissance commerciale, plutôt que sur la gestion de la complexité associée aux précédents systèmes. Avec sa capacité à prise en charge d'un large éventail de produits de communication, notre solution offre à des opérateurs réseau de plus petite taille comme Vodafone Cook Islands la flexibilité nécessaire pour créer de nouveaux produits et services, tout en améliorant l'expérience client grâce à une interaction pertinente et de haute qualité. Chez Hansen, nous savons également qu'avec des initiatives de transformation comme celle-ci, le transfert de compétences et de connaissances est décuplé. Hansen a travaillé en étroite collaboration (même à distance en raison de la COVID-19) avec Vodafone Cook Islands pour s'assurer que l'entreprise aborderait sa transformation numérique en toute confiance."

La Suite Hansen pour FSC permet aux fournisseurs de services de créer et de fournir de nouveaux modèles commerciaux grâce à une accélération de l'innovation produit. Hansen CCB offre aux fournisseurs de services de communication une assistance de notation, de facturation et de gestion de la clientèle.

Pour plus d'informations sur Hansen, rendez-vous sur www.hansencx.com.

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) est un chef de file mondial des logiciels et services destinés aux secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications. Le portefeuille de produits logiciels primés de Hansen a conquis plus de 600 clients dans plus de 80 pays, leur permettant de créer, de vendre et de fournir de nouveaux produits et services, de gérer et d'analyser les données client, et de contrôler les processus essentiels de gestion des revenus et d'assistance client.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.hansencx.com

À propos de Vodafone Cook Islands

Vodafone Cook Islands est le chef de file des services de télécommunications dans les îles Cook. La société propose des services mobiles, d'internet haut débit, de téléphonie fixe et un éventail de technologies de télécommunications sur l'ensemble des îles habitées. La Société fournit également des services de collectivité pour le compte du gouvernement, à savoir les services Pa Enua, des services de diffusion, des services radio maritimes et des services postaux.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 décembre 2021 à 06:05 et diffusé par :