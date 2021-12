La Commission royale pour AlUla signe quatre accords stratégiques lors de la visite du président français Emmanuel Macron au Royaume d'Arabie saoudite





- L'Arabie saoudite s'associe à la France pour accueillir la Villa Hegra à AlUla

- Un complexe culturel pour marquer l'arrivée du modèle de la « villa française » au Moyen-Orient

- Accords avec Ferrandi Paris, Dassault Systèmes et RATP DeV Arabie Saoudite pour faire d'AlUla une ville intelligente pour les résidents et les visiteurs

JEDDAH, Arabie saoudite, 7 décembre 2021 /PRNewswire/ -- La Commission royale pour AlUla (RCU) a annoncé aujourd'hui la signature de quatre accords stratégiques, dont un pour la Villa Hegra, introduisant le modèle emblématique de « villa française » au Moyen-Orient.

Les signatures ont coïncidé avec la visite officielle ce samedi du Président français Emmanuel Macron à Djeddah et sa rencontre avec Son Altesse Royale le prince Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud, prince héritier et président du conseil d'administration de la Commission royale pour le comté d'AlUla.

Ces partenariats s'inscrivent dans le cadre du programme de développement intégré de la RCU visant à transformer AlUla en un point de départ et une destination mondiale du patrimoine culturel et naturel offrant une qualité de vie exceptionnelle aux résidents et aux visiteurs.

La Villa Hegra d'AlUla sera un lieu unique où les artistes, les écrivains et les peintres se réuniront, représentant une continuité de l'héritage d'AlUla en tant que centre d'échanges commerciaux et culturels. Elle sera respectueuse de l'environnement et de l'histoire et tiendra compte des populations locales. Actuellement, il y a 11 versions de la « Villa » à travers le monde, dont sept en France et quatre à l'étranger du Mexique à Rome, chacune présentant le meilleur de la culture française et mondiale.

La villa Hegra, d'une superficie de 15 100 m², regroupera plusieurs entités dont l'exclusive École internationale de tourisme et d'hôtellerie d'AlUla, une résidence hôtelière de 6 600 m², un centre culturel, des quartiers de résidences artistiques et un club social.

Signature des accords pour la Villa Hegra entre Son Altesse le Prince Badr bin Farhan Al Saud, gouverneur de la commission royale pour AlUla et Son Excellence M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

« Les relations entre la France et l'Arabie saoudite sont fondées sur la reconnaissance mutuelle de l'importance des échanges et du développement culturels. Depuis la signature de nos premiers accords en 2018, nous avons travaillé main dans la main pour créer un nouveau modèle de diplomatie culturelle, un modèle qui met le partage des connaissances, de l'expertise et des ressources au premier plan et qui ouvre de nouvelles possibilités pour la communauté locale. L'arrivée de la Villa Hegra à AlUla ajoute une pierre à l'héritage d'AlUla en tant que lieu de rassemblement pour le monde », a déclaré Amr AlMadani, PDG de la Commission royale pour AlUla.

La RCU a également signé un accord exclusif avec l'École française de gastronomie et de management hôtelier Ferrandi Paris, pour créer conjointement une École internationale de tourisme et d'hôtellerie sous la marque Ferrandi à AlUla afin d'accélérer l'objectif à long terme d'établir à AlUla le centre régional de l'hospitalité, du tourisme et des arts culinaires.

Signé par Amr AlMadani, PDG de la Commission royale pour AlUla, et Bruno de Monte, PDG de Ferrandi, ce partenariat exclusif permettra à AlUla de devenir le pôle de connaissances et de formation principal du tourisme, de l'hospitalité et des arts culinaires du Royaume. En s'associant à des institutions de renommée mondiale, il vise à attirer et à former des talents internationaux et locaux pour qu'ils deviennent des professionnels du secteur capables de mener la croissance de ces secteurs à AlUla.

Outre la Villa Hegra et l'École française de gastronomie et de management hôtelier Ferrandi Paris, la RCU a également signé des accords avec Dassault Systèmes et la RATP DeV Arabie Saoudite, afin de créer une ville adaptée à l'avenir : offrir aux citoyens, aux résidents et aux touristes une qualité de vie exceptionnelle grâce à la rationalisation et à la numérisation des processus et mettre à disposition des systèmes de transports publics et de mobilité.

Avec Dassault Systèmes, la RCU s'est associée à la création d'un jumeau numérique ? une copie numérique d'AlUla qui fonctionnera comme un outil important pour la planification, le développement, les activités municipales, la communauté, les citoyens et les investisseurs. L'accord s'appuie sur les efforts de la RCU pour développer une base de données géospatiale intégrée.

De même, le partenariat avec la RATP DeV Arabie Saoudite permet de bénéficier des 120 années d'activité de l'entreprise dans les transports pour développer un système de transport public de classe mondiale à AlUla. Le partenariat permettra à la RCU d'accéder aux dernières innovations en matière de mobilité et aux meilleures pratiques en matière d'opérations et de solutions de mobilité, notamment les véhicules autonomes, les véhicules électriques et les véhicules hybrides qui répondent aux besoins des habitants et des touristes.

« AlUla est un laboratoire expérimental pour l'avenir du tourisme. En s'associant à des entités de premier plan telles que le l'École française de gastronomie et de management hôtelier Ferrandi Paris, Dassault Systèmes et RATP DeV Saudi Arabia, nous pouvons accéder à leur vaste champ de connaissances et de savoir-faire dans leur secteur d'activité ainsi qu'à la recherche et à l'innovation pour construire une destination qui n'est pas seulement un havre culturel, artistique et une référence pour le développement durable, mais aussi un moteur économique pour le secteur », a ajouté M. Amr AlMadani, PDG de la Commission royale pour AlUla.

Ces accords s'inscrivent dans le prolongement de la coopération étroite entre les deux pays dans divers domaines à AlUla, suite à la signature d'un accord intergouvernemental le 10 avril 2018 visant à développer de nouveaux liens culturels, éducatifs et artistiques à AlUla. L'accord permet à la France de jouer un rôle important à AlUla, dans des domaines allant de l'archéologie à l'infrastructure de villes intelligentes en passant par l'hospitalité, avec l'architecte Jean Nouvel qui prévoit de construire un complexe de luxe qui sera sculpté dans les roches de grès d'AlUla, faisant revivre ainsi le travail traditionnel de la pierre des anciens maçons nabatéens de la région.

En marge de la visite présidentielle, la RCU a également participé à un forum franco-saoudien sur l'investissement à Djeddah pour explorer d'autres opportunités d'intérêt mutuel.

À propos de la Commission royale pour AlUla

La Commission royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle, située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de la RCU décrit une approche responsable, durable et sensible du développement urbain et économique, qui préserve le patrimoine naturel et historique de la région, tout en faisant d'AlUla un endroit où il fait bon vivre et travailler, et qu'il est agréable de visiter. Ce plan englobe un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, et reflète un engagement à répondre aux priorités de diversification économique, d'autonomisation des communautés locales et de préservation du patrimoine du programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie Saoudite.

