/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant le remplacement d'une école dans la région de la Chaudière-Appalaches/

La plateforme de vidéoconférence Crewdle a franchi la barre des 10?000 utilisateurs, soit un taux de croissance mensuel moyen de 76 % au cours des dix derniers mois, avec une portée internationale couvrant l'Europe, l'Afrique et la région...

Critères d'efficacité primaires, et critères d'efficacité secondaires pour lesquels les résultats sont disponibles, ont été atteints dans un environnement entièrement dominé par des variants de la COVID-19 Efficacité démontrée contre tous les...