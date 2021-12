Les gobelets emblématiques rouges de Tim Hortons prennent la couleur gris au stade Tim Hortons Field de Hamilton pour célébrer la 108e Coupe Grey de la Ligue canadienne de football





Dès demain et jusqu'à épuisement des stocks, les restaurants Tim Hortons participants dans la région de Hamilton serviront chaque boisson chaude de format moyen ou grand dans un gobelet gris avec un logo de la Coupe Grey.

HAMILTON, ON, le 7 déc. 2021 /CNW/ - Les invités des restaurants Tim Hortons à Hamilton auront une agréable surprise lorsqu'ils viendront chercher leur café demain : certains des gobelets emblématiques rouges de Tim passeront au gris dans les restaurants participants à l'occasion de la 108e Coupe Grey de la Ligue canadienne de football, qui aura lieu le 12 décembre au Tim Hortons Field à Hamilton.

« Comme le match de la Coupe Grey se jouera à Hamilton cette année, lieu de naissance de Tim Hortons, et au Tim Hortons Field, nous voulions faire quelque chose d'amusant pour montrer notre soutien à ce grand événement tant attendu par les amateurs de football canadien chaque année », a déclaré Axel Schwan, président de Tim Hortons.

« Le fait que les Tiger-Cats d'Hamilton soient de la partie rend cette fin de semaine encore plus spéciale. Bonne chance aux Tiger-Cats ainsi qu'aux Blue Bombers de Winnipeg ce dimanche! »

Le match de la 108e Coupe Grey au Tim Hortons Field à Hamilton - mettant en vedette Arkells lors du spectacle de la mi-temps Twisted Tea de la Coupe Grey - sera disputé ce dimanche à 18 h (HE). Le match sera diffusé sur TSN et sur RDS, les diffuseurs officiels de la LCF au Canada.

Plusieurs événements gratuits pour les adeptes du football canadien seront au coeur de l'édition 2021 de la semaine de la Coupe Grey, dont le Gala de la LCF, l'arrivée de la Coupe Grey (présentée par Canada Drives), et le bilan de saison du commissaire de la LCF avec les partisans, ainsi que plusieurs célébrations très appréciées comme le Spirit of Edmonton, le dîner des légendes de l'Association des anciens de la LCF, et bien plus encore. Pour obtenir plus de détails et des renseignements sur la manière de participer à ces événements, visitez le greycupfestival.ca.



