Les pilotes d'American Airlines sont les premiers à utiliser l'application de débriefing de vol de CEFA Aviation aux États-Unis.

American Airlines, la plus grande compagnie aérienne au monde, est le premier transporteur aux États-Unis à adopter CEFA AMS, une application pour organiseur de vol électronique (EFB, pour Electronic Flight Bag) permettant aux pilotes de revoir virtuellement les données de vol sur leur tablette après l'atterrissage.

CEFA AMS (Aviation Mobile Services) est le premier outil d'auto-perfectionnement permettant à chaque pilote d'accéder et de revoir les données détaillées de son vol après l'atterrissage.

Captain Neil Raaz, directeur de la sécurité opérationnelle à American Airlines a déclaré que CEFA AMS est la prochaine étape de l'approche d'American orientée données pour améliorer sans relâche la sécurité. « En choisissant CEFA AMS, nous sommes maintenant en mesure d'améliorer l'approche Safety-II de manière pratique au niveau opérationnel. Cette nouvelle capacité de débriefing progressif contribuera à favoriser une culture d'auto-amélioration continue et à renforcer l'esprit de sécurité d'American sur chacun de ses vols ».

« Nous sommes très heureux de nous associer à American Airlines, qui fait figure de référence en matière de sécurité des vols », a déclaré Dominique Mineo, CEO de CEFA Aviation, un éditeur de logiciels français, spécialisé dans la sécurité des vols et la formation des pilotes. « Pouvoir déployer notre système innovant aux États-Unis était l'une de nos principales ambitions. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de travailler avec une compagnie aérienne qui s'engage à respecter les normes de sécurité les plus élevées et qui, au-delà de l'approche conventionnelle de la sécurité, vise la mise en application de Safety-II » a ajouté M. Mineo.

La mise en application de la capacité de relecture des vols de l'EFB de CEFA Aviation est une étape importante pour American. Elle témoigne de sa volonté d'innovation et de se placer à l'avant-garde en matière de responsabilisation des pilotes en permettant un meilleur accès aux données de vol opérationnelles.

Ce nouveau partenariat entre CEFA et American Airlines créera une approche entièrement nouvelle et révolutionnaire de la sécurité proactive en matière d'opérations aériennes et démontre clairement l'engagement des deux entreprises à se poser en leaders de l'industrie en matière de sécurité aérienne.

À propos de CEFA Aviation

CEFA Aviation, une société française privée, offre une meilleure formation aux pilotes et améliore la sécurité des vols en éditant des logiciels et des services d'animation 3D de pointe depuis 20 ans. Les solutions innovantes développées par ses experts recréent les vols avec des informations et une précision de haut niveau à partir des données des enregistreurs de bord des avions.

Plus de 100 compagnies aériennes, des plus importantes aux régionales, aux opérateurs de fret et aux autorités responsables des investigations sur les cinq continents utilisent le logiciel historique de la société, CEFA FAS (Flight Animation System), pour l'analyse et la sécurité des vols.

Traduire les données de vol en une visualisation précise requiert une profonde compréhension de la complexité des systèmes électroniques et de l'ingénierie logicielle. CEFA Aviation est un pionnier de l'animation des données de vol, facile à utiliser, depuis la création de la société par Dominique Mineo en 2000. Son succès durable se doit à sa passion pour l'aviation et l'innovation, à sa capacité d'écoute de ses clients et à la fourniture d'un support hors pair. Le siège de CEFA Aviation est situé en Alsace, en France.

Lors du salon aéronautique de Dubai 2017, CEFA Aviation a dévoilé un nouvel outil de visualisation révolutionnaire permettant de perfectionner davantage et de personnaliser la formation des pilotes : CEFA AMS. Vous trouverez des informations complémentaires à l'adresse suivante : www.cefa-aviation.com

À propos d'American Airlines Group

La raison d'être d'American est de prendre soin des personnes qui font le voyage de leur vie. Les actions d'American Airlines Group Inc. se négocient sur le Nasdaq sous le symbole AAL et les actions de la société sont incluses dans le S&P 500. Pour en savoir plus sur ce qui se passe chez American, consultez le site suivant : news.aa.com et contactez American sur Twitter : @AmericanAir et sur Facebook.com/AmericanAirlines.

