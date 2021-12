IC Markets a atteint en novembre son plus haut volume mensuel de transactions jamais enregistré, d'une valeur de 1,016 billion de dollars





IC Markets a connu son volume mensuel de transactions le plus important jamais enregistré, suite à une envolée du volume de transactions dans toutes les catégories d'actifs en novembre.

IC Markets souligne que ce mois record est le résultat de la diversification de ses produits, de sa croissance sur de nouveaux marchés, d'un meilleur taux de fidélisation de ses clients ainsi que de la présence de conditions de négociation optimales, qui ont encouragé les clients à profiter de la forte volatilité des marchés.

Ces résultats s'inscrivent dans la lignée de la croissance sans précédent observée l'année dernière par l'ensemble du secteur mondial du commerce de détail, IC Markets ayant enregistré un volume de transactions de 9,32 billions de dollars cette année-là. Les volumes de transactions pour novembre font de l'ombre au record précédent, qui s'élevait à 1?000 milliards de dollars pour le mois de mars 2021.

Le PDG d'IC Markets, Andrew Budzinski, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir offrir un plus grand choix d'instruments de trading à un plus grand nombre de traders, et cela sur un plus grand nombre de marchés, ce qui permet à ces derniers de diversifier leur portefeuille tout en profitant de conditions de trading optimales. »

« Nos traders continuent à faire appel à nous pour bénéficier de nos spreads très compétitifs et de notre grande rapidité dans l'exécution des ordres. Nous avons travaillé dur pour garantir une expérience de trading ultra performante, à même d'attirer et de récompenser un public fidèle de traders en ligne. »

À propos d'IC Markets

Construit par des traders pour des traders, IC Markets est le plus grand broker Forex de CFD au monde dédié à offrir des conditions de trading exceptionnelles et un service de classe mondiale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à ses clients, dans plus de 200 pays dans le monde entier.

Depuis son lancement en 2007, IC Markets a comblé le fossé entre les clients de détail et les clients institutionnels, en offrant une solution de négociation qui n'était auparavant accessible qu'aux banques d'investissement et aux personnes fortunées.

Par conséquent, IC Markets devient la destination de choix pour les traders actifs du monde entier à la recherche d'un environnement de trading qui les aide à devenir des traders plus confiants et plus compétents, qui offre des plateformes de trading intuitives avec des outils à valeur ajoutée et un soutien pour toutes les stratégies et tous les styles de trading.

IC Markets est dédiée à l'innovation, à l'amélioration constante et à l'utilisation des technologies de pointe au profit de sa clientèle.

