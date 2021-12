La gamme Ultimate Lightness de Rodenstock





MUNICH, 7 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le minimalisme repensé

Les montures correctrices Ultimate Lightness suivent le principe selon lequel un bon design se réduit aux éléments essentiels et est parachevé par l'innovation technique. Avec un poids d'à peine 4,75 grammes, les montures fabriquées en titane pur semblent presque sans poids. Le titane est connu pour ses propriétés anticorrosives et hypoallergéniques et est également utilisé dans l'aérospatiale en raison de sa légèreté et de sa résistance. Les branches, également en titane, sont ergonomiques et offrent un confort maximal. Un fil synthétique coloré nylor stabilise les verres de lunettes dans la partie inférieure de la monture et complète habilement le look léger et minimaliste des lunettes avec un détail de couleur discret. Autre point fort de cette série, la couleur du fil Nylor peut être choisie et personnalisée librement dans une palette de cinq couleurs.

Les montures de la série Ultimate Lightness pour elle et lui (R7116, R7117 et R7118) sont chacune disponibles en quatre couleurs.

À propos de Rodenstock Eyewear :

Depuis plus de 140 ans, Rodenstock Eyewear est synonyme de qualité, d'esthétique, de précision et d'amour du détail. La passion pour le bon design fait des lunettes Rodenstock de véritables icônes de style - inspirées du passé, mais faites pour l'avenir. "Engineered in Germany", la marque répond aux exigences de qualité les plus élevées, comme en témoignent sa propre fabrication d'échantillons ainsi qu'un laboratoire de test pour les montures à Munich. L'entreprise, dont le siège est à Munich, emploie environ 4900 personnes dans le monde entier et est représentée dans plus de 85 pays par des filiales de vente et des partenaires de distribution.

